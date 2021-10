Solskjær kom kritikerne i forkjøpet – oppklarte uttalelser om Rashford

Dermed tok 48-åringen regien under pressekonferansen før det var stilt et spørsmål. Senere måtte han svare på kritiske spørsmål om hans måte å lede Manchester United.

– Det er bare å få elefanten ut av rommet med en gang. Vi kjenner overskriftene som kom etter Leicester-kampen. Vi er så utrolig stolte av det Marcus har gjort på og utenfor banen. Dere vet hva jeg sa, og dere laget overskrifter av en liten kommentar som ikke var ment som kjernen i det jeg sa, innledet Solskjær pressekonferansen dit han kom sammen med nettopp Rashford.

En formulering om at tiden er inne for Rashford til å prioritere og fokusere på fotball har fått store oppslag.

– Jeg sa at det må være fint for gutten å kunne gå på trening uten å kjenne noe i ankelen, ryggen eller skulderen. Meningen var at nå kan han nyte fotballen, og jeg tror dere alle vet det. Så ingen flere spørsmål om det. Dere kan spørre Marcus om det, men jeg ville bare begynne med det sånn at vi får det av veien, sa Solskjær.

Skal slå tilbake

Kritikken av nordmannen haglet i aviser og sosiale medier etter tapet for Leicester lørdag. Noen mener at Solskjær ikke har klart å få maksimalt ut av stjernegalleriet. Særlig har tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher, nå TV-ekspert, vært krass i kritikken.

Han mener at Manchester United trenger en bedre manager slik at laget kan konkurrere om titler med de andre storlagene i Premier League.

– Det er press på meg, men vi har vært gjennom dette før og kommet gjennom det. Jeg ser fram til å se laget slå tilbake. Jeg er i dialog med klubben hele tiden, og vi har en åpen og ærlig diskusjon hele veien, sa Solskjær foran onsdagens viktige mesterligakamp på Old Trafford.

Håper på boost

Atalanta har imponert mer borte enn hjemme denne sesongen. Fire bortekamper i serien og én i mesterligaen har gitt tre seire og to uavgjort for laget som foreløpig ligger på 6.-plass i Serie A. Italienerne topper også gruppe F i mesterligaen med fire poeng på to kamper, ett foran Young Boys og Manchester United.

– I gruppespillet Champions League har man seks kamper. Vinner man hjemmekampene og får resultater borte, så er man sannsynligvis videre. Det er målet vårt nå, å vinne hjemme mot et veldig godt Atalanta-lag. Det vil være massivt for oss og en skikkelig boost, sa nordmannen.

