PL-klubbene nektes nye sponsoravtaler som kan kobles til eierne

Det melder Sky Sports. Avgjørelsen ble tatt på et hastemøte mandag etter at flere klubber uttrykket bekymring for at Newcastles nye saudiarabiske eiere vil skrive avtaler med statseide selskaper fra landet.

18 klubber stemte for en midlertidig stans av slike avtaler. Newcastle stemte imot, mens Manchester City avsto fra å stemme.

Forbudet vil gjelde i en måneds tid mens det vil bli holdt diskusjoner om en permanent regelendring, skriver Sky Sports.

Den saudiarabiske PIF-gruppen, som har sikret seg 80 prosent av aksjene i Newcastle, er et offentlig investeringsfond som kontrolleres av kronprins Mohammed bin Salman.

En anonym direktør for en av Premier League-klubbene mener at forbudet vil hjelpe mot økonomisk triksing.

– Hvis vi ikke hadde hatt forbudet, hadde det ikke vært noe som hindret Newcastle i å signere, la oss si navnerettigheter til en verdi av 100 millioner pund for stadionet med et saudiarabisk selskap som er knyttet til eierne deres. Pengene kunne blitt brukt til å kjøpe spillere i januar og komme rundt reglene om finansiell fair play (FFP), sier han.

