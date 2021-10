IOC skeptisk til planene om fotball-VM annethvert år

Det kontroversielle forslaget til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har blitt møtt med skepsis fra flere hold, og den siste i rekken er IOC.

– Fotballforbund, klubber, spillere, spillerforeninger og trenere har uttrykt stor bekymring rundt planene om å generere flere inntekter for Fifa, uttalte IOC i en pressemelding lørdag.

IOC listet opp tre hovedpunkter med kritikk. De er bekymret for at fotball-VM annethvert år for menn vil:

* Undergrave mangfoldet og utviklingen av andre idretter enn fotball.

* Være et hinder for likestilling mellom kjønnene i fotballen. Flere herreturneringer vil gjøre det vanskeligere for kvinnefotballen å hevde seg.

* Være dårlig for spillernes helse. Å doble antallet fotball-VM vil skape nok en stor belastning på spillernes fysiske og mentale helse.

– IOC deler bekymringene og støtter oppfordringen om en bred gransking av planene, med utøvernes representanter involvert, noe som åpenbart ikke har skjedd, heter fra organisasjonen.

Planene er utarbeidet av blant andre den tidligere Arsenal-treneren Arsène Wenger. Wenger, som nå er utviklingsdirektør i Fifa, håper at fotball-VM kan holdes hvert andre år fra 2028.

Blant kritikerne finner man det europeiske fotballforbundet (Uefa) og det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol), som har gått hardt ut mot planene.

[ Kommentar: FIFA kommer ikke til å gi seg før de ødelegger fotballen ]