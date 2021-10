Rødt kort og drama da LSK og KBK spilte uavgjort

Det ble spesielt underholdende 1. omgang hvor det var bortelaget som hadde flest gode muligheter. Lillestrøm var litt mer forsiktige framover, mens lagets storscorer Thomas Lehne Olsen lå derimot hele tiden og jaktet muligheter.

Kristiansund sto også høyt, og Lillestrøm fikk store rom å jobbe i. Kampbildet endret seg noe etter hvilen. Hjemmelaget hadde ballen mye på Kristiansunds banehalvdel og presset på for å få den forløsende scoringen. Det endte hele tiden med at KBK-forsvaret og målvakt Sean McDermott fikk slått unna.

KBK-målvakten McDermott fikk en smell i ansiktet, og man brukte flere minutter på å få ham kampklar igjen. Han var god å ha da innbytter Ulrik Mathisens skudd fra god posisjon ble reddet.

– Burde vunnet

Han fikk også en hånd på et skudd fra Magnus Knudsen i overtiden. Like før slutt fikk Lillestrøms Igoh Ogbu rødt kort for å ha slått til en motstander inne i feltet.

– Jeg synes vi gjør en god annenomgang. Vi skaper sjanser og burde vunnet kampen. Litt kjedelig at vi fått en mann utvist, sa LSK-trener Geir Bakke til Discovery.

Bakke var ikke helt enig i avgjørelsen om rødt etter å ha sett situasjonen på video etter kampen.

– Godt fornøyd

– Alt kan skje i fotball, men vi skulle hatt tre poeng. Vi har et tøft program igjen, sa Bakke om mulighetene til medaljer.

– Meget godt fornøyd. Vi tar med oss et sterkt poeng. Jeg synes vi er gode og best i 1. omgang. Vi får litt trøkk mot oss i annen omgang. Vi har våre muligheter, men en tett og artig kamp med mye trøkk, sa KBKs trener Christian Michelsen.

Etter ett poeng til hvert av lagene holder Kristiansund tredjeplassen med 39 poeng, mens Lillestrøm er nummer fem med 35 poeng.

---

Kampfakta:

Eliteserien menn lørdag, 22. runde:

Lillestrøm – Kristiansund 0-0 (0-0)

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Espen Garnås, Vetle Dragsnes, Ifeanyi Mathew, Igoh Ogbu, Lillestrøm, Aliou Coly, Kristiansund.

Rødt kort: Igoh Ogbu (90), Lillestrøm.

Lagene :

Lillestrøm (3-4-3): Mads Hedenstad Christiansen – Espen Garnås, Igoh Ogbu, Tom Pettersson – Eskil Smidesang Edh (Lars Ranger fra 87.), Ifeanyi Mathew, Magnus Knudsen (Fredrik Krogstad fra 90.), Vetle Dragsnes – Pål André Helland (Tobias Svendsen fra 75.), Thomas Lehne Olsen, Daniel Gustafsson (Ulrik Mathisen fra 87.).

Kristiansund (4-2-3-1): Sean McDermott – Snorre Strand Nilsen, Aliou Coly, Dan Peter Ulvestad, Christoffer Aasbak – Amidou Diop (Pål Erik Ulvestad fra 90.), Andreas Hopmark – Bendik Bye (Amin Askar fra 82.), Liridon Kalludra (Torgil Gjertsen fra 72.), Agon Mucolli (Jesper Isaksen fra 72.) – Moses Mawa.

---