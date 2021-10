Haaland toppscorer etter to mål i comebacket – Dortmund opp på tabelltopp

Dortmund lørdag var alles øyne var rettet mot Haaland fra start, men Marco Reus tok raskt oppmerksomheten til de fremmøtte. Dortmunds lagkaptein banket nydelig inn ledelsen på halv volley etter bare tre minutter.

Etter målet hadde Dortmund god kontroll før de fikk store muligheter like før pause. Et frispark fra Reus ble reddet på strek og dobbeltsjansen til Haaland og Jude Bellingham like etter kom seg heller ikke over streken, utrolig nok.

Etter 54 minutter ble det endelig nettsus igjen for Haaland. Nordmannen fikk sjansen fra elleve meter etter at Dortmund fikk straffespark etter en sjekk med VAR. Straffesparket satte Haaland kontant midt i mål.

Mainz fikk et mål på tampen, men på overtid scoret Haaland igjen da han ble spilt gjennom av Jude Bellingham.

Nordmannens to mål gjør at han står med ni scoringer i ligaen, to mål mer enn Bayern Münchens storscorer Robert Lewandowski. Polakken får sjansen til å ta igjen det tapte søndag når Bayern spiller borte mot Bayer Leverkusen.

Vinneren av den kampen tar over som serieleder, men blir det uavgjort, vil Dortmund bli stående på 1.-plass etter åtte serierunder.

Toppscorerduell

Haaland var helt ustoppelig før han fikk skaden som satte ham ut av spill siden 19. september. Spissen gikk glipp av tre ligakamper for Dortmund og måtte stå over landskampene mot Tyrkia og Montenegro med en lårskade.

På sine fem første ligakamper for sesongen ga Haaland seg selv et godt utgangspunkt i jakten på toppscorertittelen i Bundesliga. Sist sesongs toppscorer i mesterligaen scoret hele 14 mål færre enn Lewandowski i ligaen forrige sesong, da Bayern-spissen slo ny scoringsrekord.

Denne sesongen startet også strålende for Lewandowski, som scoret i sine fem første seriekamper. Men sjansen til å dra fra på toppen av toppscorerlisten har Lewandowski misbrukt. 33-åringen har ikke scoret siden Haaland ble skadd.

Tap for Hauge, seier for Ryerson

Både Jens Petter Hauge og Julian Ryerson var i aksjon lørdag, for henholdsvis Eintracht Frankfurt og Union Berlin.

Rune Almenning Jarstein er fortsatt ikke tilbake i spill, men laget hans sørget for seier mot Hauges Frankfurt.

Hauge spilte hele kampen, men klarte ikke å hindre Hertha fra å ta med seg alle tre poengene tilbake til Berlin.

I hovedstaden fikk Ryerson og Union mer å juble for enn Hauge og Frankfurt. Den norske høyrebacken spilte hele kampen og hjalp sitt lag til å holde nullen i 2-0-seieren over Wolfsburg.

