Ekspresident avfeier Barcelona-anklager: – Var ikke et vanstyre

Misnøyen med Bartomeu ble i fjor så stor at han trakk seg som klubbpresident. Det skjedde i kjølvannet av en bitter konflikt med superstjernen Lionel Messi. Siden har situasjonen i Barcelona forverret seg markant – både sportslig og økonomisk.

I sommer hadde ikke fotballgiganten råd til å forlenge med Messi. Dermed forsvant han gratis til Paris Saint-Germain. Dagens klubbledelse legger skylden på Bartomeu og hans kompanjonger.

– Det var ikke et vanstyre, og vi la ikke igjen et dårlig ettermæle. Klubben er levedyktig, og den har mange ressurser som kan ta den ut av disse problemene. Hadde det ikke vært for pandemien ville klubben bare ha tapt 50 millioner euro (490 millioner kroner) i 2020/21-sesongen, sier Bartomeu i et felles intervju med tre av Barcelonas sportsaviser.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

Elleville lønninger

Sist sesong tapte Barcelona elleville 481 millioner euro, ifølge dagens president Joan Laporta. Det tilsvarer 4,7 milliarder kroner. Klubbdirektør Ferrán Reverter hevdet nylig at bare 108 millioner euro skyldtes koronapandemien, og at øvrige tap kom som følge av Bartomeus manglende økonomistyring.

Lønningene i Barcelona var skyhøye i Bartomeus presidentperiode. Selv forsvarer han det med at det var nødvendig for å ha stjerner som Messi, Luis Suárez og Antoine Griezmann.

Det siste året har alle tre forsvunnet ut av klubbens lønningsbøker.

– Lønningene sto i stil med klubbens inntekter. Vi gjorde en utmerket jobb med å øke omsetningen, og vi var første klubb som oppnådde 1 milliard dollar i 2018. Tjener du mer, får spillerne mer. Fram til mars 2020 var lønnssituasjonen akseptabel, men det var ikke lenger tilfellet da omsetningen falt, sier Bartomeu.

Desperat

Han mener det var en stor feil av Laporta å la Messi forsvinne ut klubbdørene etter 21 år som en del av Barcelona-systemet.

– Jeg har alltid ment at det var helt avgjørende at Messi ble værende. Det er ikke bare fordi han var vår beste spiller, men han betød så mye mer for klubben og finansene.

Barcelonas upopulære ekspresident sier følgende om sin erstatter Laporta:

– Jeg ser en desperat person som har innsett størrelsen på katastrofen han er ansvarlig for.