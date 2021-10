Vilsvik forlenger med Strømsgodset

Vilsvik slettet i fjor rekorden på antall kamper for Godset. Nå er 33-åringen klar for to nye år i klubben, melder Eurosport.

– Jeg har hele veien sagt at jeg har lyst til å fortsette og etter hvert avslutte karrieren her. Det var helt klart mitt førstevalg, og jeg er veldig glad for at det gikk i orden, sier Lars Vilsvik til klubbens nettsider.

– Han er selve symbolet på vår spillestil. En offensiv vingback som publikum på Marienlyst elsker. Samtidig er han atletisk, holder kroppen ved like og trener mye. Han viser en enorm profesjonalitet, og vi kommer til å dra stor nytte av Lars på banen også i de to neste årene, sier sportssjef Jostein Flo.

Vilsvik har spilt 355 kamper for Strømsgodset.

