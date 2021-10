Israel: Fifa ønsker VM-søknad fra Midtøsten

Det hevder statsminister Naftali Bennetts apparat etter et møte tirsdag kveld. Infantino besøker denne uken Israel som den første Fifa-presidenten noensinne.

– I samtalen deres luftet Fifa-presidenten ideen om at Israel arrangerer VM i 2030 sammen med andre land i regionen, først og fremst De forente arabiske emirater, skriver statsministerens talsmann, Ofir Gendelman, på Twitter.

I september i fjor undertegnet Emiratene og Bahrain en historisk avtale om normalisering av forholdet til Israel etter mange års boikott. Senere har Israel undertegnet tilsvarende avtaler med Marokko og Sudan.

VM-verten for 2030 skal utpekes om tre år. Det er ventet en søramerikansk søknad (Argentina, Chile, Paraguay og Uruguay) og et bud fra de britiske landene. I tillegg har Portugal, Spania og Kina vist interesse for mesterskapet om ni år.

