Tribunetrøbbel på Wembley da England mistet poeng

Det var trøbbel på tribunene både på Wembley og i Tirana, der Polen halte i land en viktig borteseier mot Albania. Hadde Albania vunnet, ville laget vært bare to poeng bak England og med sjanse til å gå forbi med borteseier på Wembley i november.

Da Karol Swiderski scoret Polens ledermål i det 77. minutt, haglet det med gjenstander kastet på banen av sinte og skuffede albanske tilskuere. Kampen måtte avbrytes en god stund før den kunne spilles ferdig.

Adam Sallai ga Ungarn ledelsen på straffespark i London etter at Luke Shaw ble straffet for høyt spark mot Loïc Negoi. John Stones utlignet da han styrte et frispark fra Phil Foden i mål før pause, men England greide aldri å få inn et vinnermål.

Dermed lever spenningen, men med hjemmekamp mot Albania og bortekamp mot San Marino igjen tyder alt på at England holder unna.

Slåsskamp

[ Danmark klare for VM i Qatar ]

I London var det ungarske tilskuere som lagde dårlig stemning og sloss med politifolk og vakter på Wembley. Bråket startet rett etter avspark. Noen av de om lag 1000 ungarske tilskuerne i et hjørne av tribunen stormet mot vakter, som måtte trekke seg tilbake før politi med køller rykket inn for å gjenopprette orden. Det gikk hardt for seg i flere minutter.

Ifølge en uttalelse fra politiet startet bråket da man skulle pågripe en person som hadde utsatt en vakt for grov rasistisk hets.

Det var truffet ekstra sikkerhetstiltak før innrykket av de beryktede ungarske tilhengerne som flere ganger tidligere har blamert seg med dårlig oppførsel.

Rasisme

Før avspark buet ungarerne da Englands spillere gikk ned på kne, og de hadde også et banner som protesterte mot den antirasistiske markeringen.

Under Englands 4-0-seier i Budapest i september ble Raheem Sterling og Jude Bellingham utsatt for rasistisk hets fra publikum, og det ble kastet gjenstander mot de engelske spillerne. Det resulterte i publikumsforbud for Ungarn.

Det var stygge scener på Wembley også i forbindelse med sommerens EM-finale, da personer uten billett stormet inngangene og tvang seg inn på stadion.





FAKTA

---

VM-kvalifisering menn tirsdag, gruppe I:

England – Ungarn 1-1 (1-1)

Mål: 0-1 Roland Sallai (str. 23), 1-1 John Stones (36).

Spilt på Wembley i London.

Albania – Polen 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Karol Swiderski (77).

Spilt i Tirana.

San Marino – Andorra 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 Marc Pujol (10), 0-2 Sergio Moreno (53), 0-3 Ricard Fernandez (89).

Spilt i Serravalle.