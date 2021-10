Moi matchvinner med to mål mot Montenegro – Norge ett skritt nærmere VM

Et nytt dødballmål, denne gang stupt inn av Mohamed Elyounoussi, banet vei for 2-0-seier over Montenegro og styrket drømmen om VM-spill.

Moi revansjerte seg for missen på overtid i Istanbul da han stanget ballen i mål etter en snau halvtime, med assist fra midtstopper Stefan Strandberg. Fem minutter på overtid ble samme mann tomålsscorer.

Det sikret at den største organiserte folkefesten i Norge siden pandemien rammet samfunnet endte som en fest. I sluttminuttene gikk bølgen rundt Ullevaal gang på gang. Men det ble tett og tøft og vanskelig mot Montenegro, akkurat som Ståle Solbakken hadde varslet.

Mot slutten byttet Solbakken ut kaptein Martin Ødegaard med en tredje midtstopper i Stian Gregersen, og Norge halte poengene i land i en kamp som ble preget av en aggressiv motstander og en dommer som tillot svært mye.

Nå står bare en hjemmeseier mot Latvia om en drøy måned mellom Solbakkens menn og en finale om VM-plass mot Nederland i Rotterdam.

Lønn som fortjent

Dødballtrener Bernardo Cueva fortsetter å gjøre seg fortjent til lønna. For annen kamp på rad siden han ble hentet inn ble det mål på hjørnespark.

Igjen startet det med en kort corner mellom Martin Ødegaard og Jens Petter Hauge. Denne gang fulgte en Hauge-pasning skrått ut til Marcus Holmgren Pedersen, som slo inn mot lengste stolpe. Der vant Stefan Strandberg i lufta og nikket inn foran mål. Ballen gikk over Andreas Hanche-Olsen, men falt ned foran Moi, som stupte fram og nikket den inn.

Montenegro protesterte iherdig og mente at Igor Vujacic skulle hatt frispark i duellen med Strandberg, men dommeren var ikke enig, og etter en kort VAR-sjekk var det klart at de norske ikke hadde jublet forgjeves.

Solbakken sa før kampen at de norske skulle flytte beina raskt og være ekstremt aggressive. Gjestene så ut til å ha fått akkurat samme beskjed fra sin sjef, og innledningsvis fikk de norske verken tid eller rom. Norge hadde ballen mye, men det gikk mer på tvers og bakover enn i retning mot motstandermålet.

Muligheter

Et par blokkerte skuddforsøk og to optimistiske Thorstvedt-avslutninger fra langt hold var lenge det nærmeste Norge kom, men laget slapp heller ikke til noe. Etter 26 minutter kom den første sjansen etter flott samspill mellom Marcus Holmgren Pedersen og Mats Møller Dæhli på kant. Sistnevnte fikk plutselig rom å løpe i, og han skar inn fra siden og skrudde ballen mot hjørnet. Keeper Matija Sarkic strakte seg i full lengde og fikk så vidt slått den til corner.

Etter ledermålet ble de norske litt passive fram mot pause og lot motstanderen komme til noen halvsjanser. Nærmere enn Stevan Jovetics skudd utenfor fra 20 meter kom Montenegro ikke.

Gjestene la ved pause om fra 4-5-1 til 4-4-2 for å jage målene som ville holdt liv i VM-håpet, men det var Norge som holdt på å score igjen da Birger Meling i det 51. minutt ble spilt til dødlinja og sentret til Moi, som ikke greide å stokke beina raskt nok til å score fra kloss hold.

Unoter

Noen minutter senere satte Dæhli keeper på prøve, men så begynte det å snike seg inn defensive unoter i det norske spillet. Montenegro ble oppildnet av noen stygge norske balltap, og plutselig kom gjestene til virkelig farlige situasjoner.

I det 58. minutt slo Jovetic en bakromspasning til Adam Marusic, som spilte ballen forbi Ørjan Nyland, men fikk den for langt foran seg til å kunne slå den i tomt mål.

Solbakken gjorde flere bytter. Inn kom blant andre en friskmeldt Veton Berisha og debutanten Dennis Johnsen. Johnsen skrek på straffe da han framspilt av Ødegaard gjorde en frekk dragning og skjøt ballen i armen på Zarko Tomasevic, men stopperen hadde hendene på ryggen.

Montenegro ga seg aldri, men fikk ikke ballen i mål, og dermed ble det fest også etter sluttsignalet.

