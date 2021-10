Isak-perle da Sverige slo Kosovo 3-0

Etter et surt 1-2-tap mot Hellas i forrige kamp, var det kun seier som var godt nok for «Söta bror» mot Kosovo lørdag. Der tok de største stjernene ansvar og sørget for at VM-håpet fremdeles lever i beste velgående for de gulkledde.

Sverige kom best i gang på eget gress, og 29 minutter ut i den første omgangen pekte dommer Marco Di Bello på straffemerket. RB Leipzig-spiller Emil Forsberg tok ansvar og ekspederte straffen på perfekt vis.

Etter hvilen var det derimot gjestene som kom best i gang på Friends Arena. Snaut tolv minutter ut i den andre omgangen trodde Kosovo-spiss Vedvat Muriqi at han hadde utlignet for gjestene, men Lazio-spilleren ble korrekt avvinket for offside.

I stedet smalt det motsatt vei noen minutter senere, denne gangen signert Alexander Isak. Real Sociedad-spissen dro seg innover i banen, og på vakkert vis banket han ballen i motsatt kryss fra hjørnet av sekstenmeteren. Robin Quaison erstattet Isak etter 75 minutter og fastsatte resultatet til 3-0 kun fire minutter etter at han entret gressmatten.

Seieren sender Sverige opp på 12 poeng, kun ett poeng bak favoritt Spania, med én kamp mindre spilt. Sverige møter Hellas i neste kamp kommende tirsdag.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]