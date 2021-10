Solbakken tror ikke han blir overrasket av Tyrkia

Tyrkia har byttet landslagssjef siden septembersamlingen, og nå er det tyske Stefan Kuntz som leder laget.

– Vi har forberedt oss godt. Vi vet at han har lang erfaring som trener for Tysklands U21-landslag og sett hvilken type fotball han liker å spille der. Han spilte på samme måte med OL-landslaget i sommer, og vi føler at vi har god kontroll på det, sa Solbakken på pressekonferansen i Istanbul torsdag kveld.

– Så skal han sette sitt personlige preg på det tyrkiske laget, og det vil være litt avhengig av hvilket spillermateriell han har kontra det han hadde i Tyskland. Vi har en god anelse og tror vi gjetter ganske riktig på hvordan de kommer og hvilke spillere som er med.

Alle klare

Etter det norske forfallsrushet i forkant av samlingen kunne Solbakken berolige med at det ikke dukket opp flere problemer på veien til Istanbul. Han skulle lede 24 mann i en økt på kamparenaen. Da handlet det blant annet om å få flyreisen ut av beina.

Solbakken nærmer seg en beslutning om hvilket lag han vil sende på banen.

– Jeg er tett på. Det er alltid noe. En posisjon eller to som jeg vil vente med til etter treningen, eller en samtale. Kanskje en plass jeg trenger å sove på, sa han.

Solbakken møtte til pressekonferanse sammen med lagkaptein Martin Ødegaard før treningen på Fenerbahçes hjemmearena i Istanbul-bydelen Kadiköy på den asiatiske siden av Bosporos. Der venter omtrent 25.000 tilskuere på det norske laget fredag kveld.

Revansjlyst

Det er fortsatt en del koronarestriksjoner i Tyrkia, og hjemmelaget får bare benytte halvparten av tribunekapasiteten på Sükrü Saracoglu stadion.

– Jeg tror det blir et revansjlystent tyrkisk lag, for de har ikke hatt resultatene de håpet og trodde. Jeg regner med at de er på hugget, sa Ødegaard om hvordan han tror motstanderen vil framstå.

Nederland og Norge har 13 poeng på seks kamper og er to foran Tyrkia på tredjeplass. Gruppevinneren er klar for VM-sluttspillet i Qatar neste år, mens toeren får en ny sjanse i omspill i mars.

Norge møter Montenegro hjemme mandag før kvalifiseringen avsluttes i november med kamper mot Latvia (hjemme) og Nederland (borte).

