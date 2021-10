VM-jakten kan gi over 100 millioner kroner til NFF

Landslagssjef Ståle Solbakken har fått ni forfall til kampene, og storstjernen Erling Braut Haaland sto for et av disse.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har økt bonussatsene siden 2018-VM.

– Økonomisk vil VM-deltakelse bety mye for norsk fotball. For deltakelse i VM mottar hver kvalifisert nasjon minimum 12 millioner dollar, som er cirka 103 millioner norske kroner. Over 30 prosent av disse midlene blir utbetalt til spillere og hovedtrener. Det koster også mye å delta i mesterskapet i form av forberedelser og deltakelse, sier Norges Fotballforbunds (NFF) generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

550 millioner til vinneren

De 16 lagene som så sikrer avansement til 1/8-finalen, kvitterer ut ytterligere 103 millioner kroner hver. Og slik ruller det på utover i rundene.

VM-vinneren får totalt vel 550 millioner kroner i Fifa-bonuser.

– Det er ingen tvil om at et overskudd fra en VM-deltakelse vil bety et stort overskudd for norsk fotball. Hvor stort er avhengig av resultatene i mesterskapet. Dette vil være penger som administrasjonen og forbundsstyret vil prioritere til aktivitet gjennom budsjetter som vedtas på forbundstinget, sier Bjerketvedt.

– Mer oppmerksomhet

Norge har ikke deltatt i et A-landslagssluttspill for menn siden EM i 2000.

– Generelt er det også et viktig poeng at VM-deltakelse skaper mer oppmerksomhet rundt norsk fotball. Spillerne får vist seg fram, og effekten på spillersalg kan bli betydelig. For sponsorene våre vil naturlig nok et VM også være positivt, forklarer generalsekretæren.

Norge var med i VM hittil siste gang i 1998. Naboene Danmark og Sverige spilte i tre av de siste fem verdensmesterskapene for menn.

Fakta

Dette er bonusene fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i VM-sluttspillet fotball for menn 2022:

* Alle 32 deltakere garantert: 103 millioner kroner

* 1/8-finale: 103

* Kvartfinale: 156

* 4.-plass: 217

* 3.-plass: 260

* 2.-plass: 347

* Vinner: 434

(Kilde: Fifa).