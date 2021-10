Solbakken tror ikke Tyrkia går i fella, men: – De har et «issue»

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Profiler som Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Kristoffer Ajer går glipp av fredagens VM-kvalifiseringskamp i Istanbul. På tirsdagens pressekonferanse spurte Dagsavisen Ståle Solbakken om Tyrkia kan gå i «undervurderingsfella» før oppgjøret.

– Nei, det tror jeg nok ikke, svarte landslagssjefen.

Strandberg: – Håper de gjør det

Likevel tror han at tyrkernes forberedelser vil påvirkes.

– Tyrkias «issue» er at de selvfølgelig vil ha tatt sine forholdsregler med tanke på deres anerkjennelse av den ene (Erling Braut Haaland) som en av verdens mest omtalte spillere, og den andre (Alexander Sørloth, tidligere Tyrkia-proff) som en av Tyrkias mest omtalte spillere fra tidligere, med den historikken han har der. De er sikkert glade for at de to er ute. Men da må vi sørge for å overraske dem, eller presentere noe som de kan finne vanskelig å håndtere, sa Solbakken.

Landslagsstopper Stefan Strandberg håper naturlig nok på at Tyrkia senker seg et lite hakk som følge av Norges skadeproblemer.

– Går Tyrkia i fella?

– Det kan det fort være. Men jeg tror de fleste i verden merker seg noen av de forfallene vi har. Så får vi håpe at Tyrkia tar litt lettere på det enn det det egentlig blir, sa Salernitana-spiller Strandberg til Dagsavisen.

Montenegro hjemme

– Merker man det i så fall tidlig i matchen?

– He-he. Det kommer litt an på hvordan matchbildet utspiller seg i starten, sa den tidligere Vålerenga-stopperen.

Det er ikke helt utenkelig at sju-åtte utespillere fra startoppstillingen mot Nederland (1-1) i september, får sjansen i førsteelleveren mot tyrkerne, ifølge NTB.

Tabellen i Norges gruppe (målforskjell slår inn ved poenglikhet) ser slik ut etter at alle lag har spilt seks kamper: 1) Nederland 13, 2) Norge 13, 3) Tyrkia 11, 4) Montenegro 8, 5) Latvia 5, 6) Gibraltar 0.

Norge spiller hjemme mot Montenegro mandag. Solbakken og co. avslutter kvalifiseringen i midten av november. Først kommer Latvia til Oslo før en mulig gruppefinale borte mot Nederland.

