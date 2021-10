Maanum scoret trøstemål i norsk CL-duell: Barcelona ga Arsenal en leksjon

Med et kvarter igjen fikk Maanum nettsus på et hodestøt. Fra kort hold stanget hun inn et frispark fra innbytter Tobin Heath. Med det åpnet 22-åringen målkontoen etter sommerens overgang til Arsenal.

Likevel var det landslagsvenninnen Caroline Graham Hansen som kunne smile bredt ved kampslutt. Hun kom ikke på scoringslista eller notere målgivende pasninger, men tok del i en fullt fortjent Barcelona-seier i sesongens første gruppekamp i Europa.

Med litt bedre uttelling kunne det blitt kalassifre. Barcelona var i store deler av oppgjøret mange hakk bedre enn sine engelske gjester.

Mariona ga omsider de regjerende Champions League-mesterne ledelsen etter en halvtime. Hun scoret 1-0 på en keeperretur, og få minutter før pause doblet kapteinen Alexia enkelt.

Kort tid etter hvilen økte Asisat Oshoala til 3-0. Hun ble spilt i bakrom og kunne lett trille ballen forbi Arsenals målvakt Manuela Zinsberger.

Bortelaget hevet seg markant utover i 2. omgang, men skaden var allerede gjort. Snaut ti minutter etter Maanums redusering la Lieke Martens på til 4-1. Nederlenderen dro seg forbi et par motspillere og lobbet ballen i nettet.

På overtid bommet Alexia på et straffespark. Hun ble selv felt i situasjonen som ga det spanske storlaget muligheten fra krittmerket.

Ingrid Syrstad Engen så hele tirsdagens oppgjør fra Barcelona-benken. Sist lørdag debuterte trønderen fra start for katalanerne, men ble da byttet ut til fordel for Graham Hansen i pausen.

[ Hegerberg med innhopp i mesterligaen – første kamp på 625 dager ]