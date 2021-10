Hegerberg tilbake i Lyon-troppen etter skademarerittet

Det bekrefter klubben på Twitter.

– Hei, alle sammen, skriver Hegerberg som et svar på klubbens melding med troppen som reiser til Sverige.

For to uker siden var hun tilbake i trening med laget. I januar 2020 ble hun korsbåndskadd. I etterkant av det har andre skader og operasjoner kommet i veien for et comeback.

– Det har tatt utrolig lang tid, men jeg er på riktig vei og har funnet en løsning på det. Jeg sikter meg inn mot ny sesong. Nå har jeg holdt ut så lenge, så nå skal jeg klare å holde ut den siste lille delen som gjenstår før jeg er klar igjen, sa Hegerberg til TV 2 i sommer.

Ta tilbake tronen

Senere i 2020 ble hun operert for et tretthetsbrudd i leggen. Det har vært en tung tid for Norges største fotballstjerne på kvinnesiden med en fortid i Kolbotn, Stabkæk og Turbine Potsdam.

– Det har kokt i ett år nå. Ett og et halvt. Jeg vil ikke komme tilbake bare for å spille. Jeg kommer tilbake med ambisjon om å ta tilbake min trone i fotballverden. Da kreves det veldig mye hardt arbeid, smart arbeid, tid, og offensivt hode, sa hun i juli.

PSGs første tittel

Forrige sesong måtte Lyon uten Hegerberg se at Paris Saint-Germain vant seriegullet. Det var første gang på 14 år at Lyon ikke gikk til topps.

I 2018 vant Hegerberg som første kvinne den prestisjetunge Gullballen.

I desember forlenget Hegerberg sin kontrakt med klubben til 2024.