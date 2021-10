Watford fortsetter trenerkabalen – sparket trener Xisco Munoz

Det bekreftet Watford via Twitter. Det skjedde under et døgn etter 0-1-tapet for Leeds borte. Watford står med sju poeng etter sju kamper og en målforskjell på 7-10.

Det er nesten to ukers kamppause i Premier League på grunn av landskamper. Etter landslagspausen skal Watford møte Liverpool, Everton, Chelsea, Arsenal, Manchester City og Manchester United i løpet av kort tid, så Munoz trenger ikke bli den siste manageren som får sparken i Watford denne sesongen.

Pozzo-familien som eier Watford, har vist seg å ha svært liten tålmodighet med sine trenere, og Munoz ble dermed den siste i rekken av sparkede Watford-trenere de siste årene. Spanjolen ble samtidig den første til å få sparken i årets Premier League-sesong.

