Ulland Andersen-dobbel da Molde reiste seg mot Odd

Molde sto med kun en seier (to tap og to uavgjort) på de siste fem kampene i serien. Søndag vartet moldenserne opp med festfotball i striregnet i Skien. Det ble en etterlengtet borteseier.

– Det blir bestandig et mas og et trykk rundt sånne ting. Vi må erkjenne at vi en periode ikke har hatt den rette balansen i oss på bortebane. Vi har slitt litt der, sa Molde-trener Erling Moe til Discovery.

– I dag var det sånn jeg ville ha det. Vi spiller en meget god bortekamp, vi har god balanse, har et bra ettertrykk og skaper masse. Vi fortjener seieren, sa Moe.

Til slutt ble det 3-1-seier etter en dobbel av Eirik Ulland Andersen og ett mål for toppscorer Ohi Omoijuanfo. Conrad Wallem scoret for Odd, men ellers hadde vertene lite å juble for. Molde kunne scoret dobbelt så mange mål som de til slutt gjorde.

– Det var tøft, men vi gjør en god prestasjon. Det er det vi har lett etter: Å være mer som oss selv på bortebane. Det klarer vi i dag. Jeg var helt ok, det lugget litt for meg. Vi vinner og det er det viktigste, sa Omoijuanfo.

Inn på landslaget

Han ble spurt om han nå er klar for landslagsfotball.

– Det må du ta med de som styrer med det. Jeg håper det, men det får de avgjøre, sa Molde-spissen.

Kort tid etter kom beskjeden fra Norges Fotballforbund om at Omoijuanfo er en av spillerne som hentes inn.

Med seieren holder Molde følge med Bodø/Glimt, som også vant søndag. Molde står med 41 poeng og har tre poeng opp til Glimt. Rosenborg og Kristiansund kommer jaktende bak og spiller senere søndag.

Odd-trener Jan Frode Nornes slo fast at hans gutter rett og slett tapte mot et bedre lag.

Etter landslagspausen venter Tromsø på hjemmebane for Molde, mens Odd skal måle krefter med Sandefjord på utebane.

Ohi-mål og brente sjanser

Molde-spillerne gikk hardt ut fra start og var tydelig ute etter å sikre seg tre poeng etter rekken med skuffende resultater. De to siste seriekampene hadde endt uavgjort.

For midtspiss Ohi Omoijuanfo handlet det også om å vise seg fram for landslagstrener Ståle Solbakken som er i spisskrise. Toppscoreren fikk et mål, men brente også mange muligheter.

Eirik Ulland Andersen ordnet 1-0 etter 20 minutters spill. Ballen spratt rett vei for Molde og endte i beina til Ulland Andersen. Han satte ballen sikkert i motsatt hjørne fra 16-metersstreken.

Tidligere Molde-spiller Sander Svendsen vartet opp med et flott målgivende innlegg da Conrad Wallem utlignet etter en knapp halvtime.

Kriget ballen i mål

Kort tid før pause kriget Molde seg tilbake i ledelsen. Magnus Wolff Eikrem la et flott innlegg, og etter litt om og men, endte ballen opp hos toppscorer Ohi Omoijuanfo som fikk pirket den over linjen.

Det samme gjentok seg etter pause. Molde-spissene bommet på mange sjanser, men fikk kriget ballen i mål da det gjaldt som mest.

Etter flere store sjanser kunne Ulland Andersen slippe jubelen løs igjen etter 64 minutter. Han skled ballen i mål i duell med Odd-back John Kitolano.

Odd klarte aldri å sette i gang en skikkelig sluttspurt. Skiens-laget er på tiendeplass med 26 poeng etter 21 runder.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 21

Odd – Molde 1-3 (1-2)

Skagerak Arena, 6655 tilskuere.

Mål: 0-1 Eirik Ulland Andersen (19), 1-1 Conrad Wallem (28), 1-2 Ohi Omoijuanfo (42), 1-3 Andersen (64).

Dommer: Sigurd Smehus Kringstad, Valder.

Gult kort: Odin Bjørtuft, Odd, Martin Linnes, Molde.

Lagene:

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Gilli Rólantsson, Odin Bjørtuft, Magnus Lekven, John Kitolano – Joshua Kitolano, Filip Rønningen Jørgensen, Markus André Kaasa (Syver Aas fra 87.) – Conrad Wallem (Milan Jevtovic fra 69.), Flamur Kastrati (Tobias Lauritsen fra 68.), Sander Svendsen.

Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Martin Linnes, Martin Bjørnbak, Sheriff Sinyan, Kristoffer Haugen – Martin Ellingsen, Sivert Mannsverk – Eirik Ulland Andersen (Erling Knudtzon fra 79.), Magnus Wolff Eikrem (Emil Breivik fra 79.), Ola Brynhildsen (Rafik Zekhnini fra 89.) – Ohi Omoijuanfo (David Fofana fra 90.).

Eliteserien menn søndag, 21. runde:

Mjøndalen – Brann 1-1, Odd – Molde 1-3, Stabæk – Bodø/Glimt 0-3, Tromsø – Haugesund 2-0, Vålerenga – Strømsgodset 3-0.

Senere kampstart: Kristiansund – Rosenborg (20.00).

Spilt lørdag: Sarpsborg – Lillestrøm 2-1, Viking – Sandefjord 2-1.

---