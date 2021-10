Rekdals HamKam holdt unna utfordrerne – har stø kurs mot Eliteserien

Erlend Segberg og Jonas Enkerud scoret målene for henholdsvis Aalesund og HamKam i solskinnet i Ålesund. Hamarsingene topper med det 1.-divisjon med 49 poeng, seks poeng foran Aalesund og sju foran Jerv med åtte gjenværende kamper.

Jerv med 42 poeng spilte 1-1 mot Sogndal lørdag, mens Fredrikstad (39) gjorde det samme mot Raufoss.

Aalesund er det desiderte formlaget i divisjonen og har ikke tapt på de siste 16 kampene. Siste nederlaget for HamKam kom mot nettopp Aalesund 21. juli. Nordli scoret da to av målene mot gamleklubben.

– Spenning helt inn

– Det er alle muligheter. Vi kunne fått en liten luke i dag. Vi klarte ikke det, men vi mistet ikke noe heller. Vi skal lade opp til de siste åtte kampene. Det blir nok spenning helt inn, tenker jeg, sa AaFK-trener Lars Arne Nilsen til Discovery.

Første omgang søndag var sjansefattig bortsett fra de to scoringene. Aalesund kom i føringen etter 33 minutter ved nevnte Segberg. Frisparket fra Simen Bolkan Nordli var presist, og Segberg headet ballen i det lengste hjørnet.

Det var Nordlis ellevte målgivende for sesongen og 18. målpoeng totalt. 21-åringen har fire sesonger bak seg i HamKam.

HamKam slo tilbake åtte minutter senere. Enkerud banket inn 1-1 når ballen havnet i føttene på ham på seks-sju meter.

– Litt for feige

I annen omgang var HamKam nærmest alle poengene da Enkerud skjøt i stolpen. Kristian Eriksen var på returen, men hans avslutning gikk til side for mål.

– Jeg er passe fornøyd. Vi hadde mulighet til å vinne, men blir litt for feige etter sjansen med Eriksen og Enkerud. Da begynner vi å spille for mye på 1-1. Vi klarte det og tok et sterkt poeng, oppsummerte HamKam-sjef Rekdal til Discovery.

– Aalesund hadde flaks på Hamar. Det hadde de ikke i dag. Det er et veldig fortjent poeng, la han til.

Nå venter en to ukers pause i seriespillet på grunn av landskamper. HamKam møter formsterke KFUM, mens Aalesund tar imot Sogndal.

Kampfakta:

1. divisjon menn søndag, 22. runde:

Aalesund – HamKam 1-1 (1-1)

5505 tilskuere.

Mål: 1-0 Erlend Segberg (33), 1-1 Jonas Enkerud (41).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Nenass, Aalesund, Morten Bjørlo, HamKam.

Lagene:

Aalesund (4-2-3-1): Michael Lansing – Jørgen Hatlehol (Simen Rafn fra 66.), Quint Jansen, David Fällman, David Kristján Ólafsson – Nenass, Erlend Segberg – Torbjørn Kallevåg (Kristoffer Ødemarksbakken fra 66.), Kristoffer Barmen (Niklas Castro fra 83.), Simen Bolkan Nordli – Sigurd Haugen (Mamadou Diaw fra 83.).

HamKam (3-4-3): Nicholas Hagen – Samual Rogers (Halvor Rødølen Opsahl fra 46.), Steinar Strømnes, Hasan Kurucay – Aleksander Melgalvis, Kristian Onsrud, Morten Bjørlo (Niklas Rekdal fra 90.), Rasmus Lindkvist – Kristian Eriksen, Jonas Enkerud, Emil Sildnes (Thelonius Bair fra 82.).