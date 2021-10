Barcelona-kjenning langer ut mot «diktatoriske» spillere: – Har ikke trent skikkelig

Det er dyster stemning på Camp Nou for tiden. Livet etter Lionel Messi er blitt enda tøffere for Barcelona enn spådd før sesongen. Laget har kun vunnet tre av åtte kamper og står med to strake 0-3-tap i Champions League.

Ronald Koeman får hard medfart i spanske medier, men inntil videre er han fortsatt Barcelona-trener. Det sies at klubben ikke har råd til å sparke ham.

– Barcelona makulerer trenere. Koeman trenger støtte, men det er ikke en lett jobb med de manglene som er i klubben akkurat nå, sier Freixa til den spanske radiostasjonen Cope.

Han har direktørfortid i Barcelona. Tidligere i år prøvde han bli valgt til ny klubbpresident, men mislyktes. Freixa mener deler av Barcelonas sportslige problemer skyldes for stor spillermakt.

– Klubben har de fem siste sesongene lidd av å ha diktatoriske spillere som ikke har vunnet noe som helst. I lang tid har ikke laget trent skikkelig. Treneren får ikke den nødvendige autoriteten.

Barcelona har lørdag en tøff bortekamp mot regjerende La Liga-mester Atlético Madrid. Der får ikke Koeman sitte på trenerbenken ettersom han ble bortvist på tampen av en skuffende 0-0-kamp mot Cádiz nylig.

