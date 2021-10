Solskjær erkjente United-svakhet: – Vi må bli bedre

Solskjær måtte også fredag svare på kritiske spørsmål om Uniteds spillestil og svakheter. I mesterligakampen mot Villarreal slet rødtrøyene voldsomt med å forsvare seg mot gjestenes kontringer.

Hadde det ikke vært for en glitrende David de Gea i mål, kunne Solskjærs lag ha gått av banen med et stygt pauseresultat.

– Vi dominerte ballinnehavet mot et veldig godt lag, men vi var sårbare på kontringer. Vi er nødt til å forsvare oss bedre. Dette er utfordringen vi møter stadig oftere, og vi må bli bedre til å takle det, sa Solskjær før lørdagens tidligkamp hjemme mot Everton og fortsatte:

– Vi vil at motstanderen skal møte oss med den respekten. Da er det flere ting du vil at skal gjøres riktig. Noen ganger blir ballen spilt så raskt at det ser ut som en håndballkamp.

Cristiano Ronaldo ble matchvinner fem minutter på overtid onsdag. 36-åringen står med fem mål på fem kamper etter United-comebacket.

– Det sier alt at han gjør det i sin alder. Han er et godt eksempel for alle i laget, sa Solskjær.

Manchester United er tabellfirer i Premier League med 13 poeng. På topp er Liverpool med ett poeng mer.

