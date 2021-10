NFF om Qatar-VM: Nå er det mulig å stille tydelige og velinformerte krav

Arbeidsdokumentet sendes til etisk komité, mens kvartalsrapporten viser at NFF er godt i gang med å følge opp tiltakene, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding.

I juni ble en arbeidsgruppe opprettet, og siden har den hatt fem digitale møter med Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

– Foreløpig ligger hovedfokuset på å innhente pålitelig informasjon og statistikk, få innsikt i planer for å redusere antall uforklarte dødsfall blant migrantarbeidere i Qatar, og planer om hvordan man kan forbedre forholdene i Qatars såkalte «hospitality»-sektor, sier Svendsen.

Blant tiltakene som er prioritert tidlig, er ressurssenter for migranter og et rapporteringssystem som sikrer at NFF varsles ved viktige og alvorlige hendelser knyttet til menneskerettigheter i Qatar.

Kunnskapsbase

«NFF har nå posisjonert seg i flere fora på en måte som gjør at det nå er mulig å stille tydelige og velinformerte krav. Det videre arbeidet med de 26 tiltakene vil handle mer om virkemidlene press og krav da NFF nå har jobbet opp en solid kunnskapsbase.» heter det i pressemeldingen.

Arbeidsgruppen til NFF består av Lise Klaveness (toppfotballsjef), Nils Fisketjønn (konkurransedirektør), Anders Hasselgård (seksjonsleder internasjonalt samfunnsansvar), Martha Lande (seniorrådgiver konkurranseavdelingen) og Iselin Shaw of Tordarroch (rådgiver internasjonalt samfunnsansvar). Gruppen har også fått hjelp av menneskerettighetsjurist Pia Goyer, som deltok i to av møtene med Fifa og var medlem av Qatar-utvalget.

I rapporten opplyses det om at det siden juni er gjennomført over 100 møter med Qatar som tema.

Progresjon

På det ekstraordinære fotballtinget i juni var det avstemning om hvorvidt norsk fotball skulle boikotte neste års VM i Qatar. Avstemningen viste 368-121 i favør nei-siden.

Qatar-utvalget, som ble ledet av Sven Mollekleiv, foreslo 26 tiltak som skulle jobbes med, og NFF opplyser at de er godt i gang og har «progresjon på de 26 tiltakene».

Den norske debatten om neste års kontroversielle herremesterskap blusset opp i slutten av februar. Tromsø tok da initiativ til VM-boikott, og flere eliteserieklubber sluttet seg til oppfordringen.

Saken rakk å bli et tema på det ordinære fotballtinget i mars. Der stemte et klart flertall for å utsette boikottspørsmålet til sommeren. I mellomtiden konkluderte Qatar-utvalget at boikott ikke er riktig virkemiddel.

