Kraftige reaksjoner etter rasisme fra skolebarn mot Rangers-spiller

Rangers-sjef Steven Gerrard sa etter kampen at det ikke gjøres nok for å bekjempe rasisme.

– Ikke bare jeg, men alle over hele verden ber om større og kraftigere straff når det gjelder rasisme. Det må utryddes, sa den tidligere Liverpool-spilleren ifølge BBC.

Kampen i europaligaen mellom Sparta Praha og Rangers ble spilt foran 10.000 barn etter at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) straffet klubben for en rasistisk sang fra Sparta Praha-fansen mot Monacos Aurélien Tchouameni.

– Burde skamme seg

Før kampen sa Gerrard at han ikke var bekymret, og at han hadde blitt forsikret om at det kom til å gå fint.

– Jeg er ikke overrasket. Vi spiller bak lukkede dører åpenbart av en grunn, sa Gerrard etterpå.

Kampen var over for finske Kamara etter 74 minutter da han ble utvist. Ifølge flere kilder ble utvisningen møtt til stor jubel fra barna på tribunen.

Kamaras advokat Aamer Anwar krever at Uefa tar tak.

– Det tsjekkiske laget burde skamme seg over denne kvelden. Det som skjedde i kveld, viser nok en gang at det er et alvorlig problem med rasisme i Praha, sa han.

Ti kampers suspensjon

I vår ble Kamara utsatt for rasisme da Rangers møtte et annet Praha-lag, den gangen Slavia.

Den tsjekkiske landslagsspilleren Ondrej Kudela ble suspendert i ti kamper av Uefa for å ha hvisket noe i øret til Kamara. Ifølge finnen var det «avskyelige rasistiske krenkelser».

På Twitter er det mange som reagerer. Journalist i BT Sport, Emma Dods, kaller hendelsen motbydelig. Den skotske journalisten Barry Henderson karakteriserer det som forferdelig og skriver han ikke kan huske noen verre hendelse i europeisk fotball.

