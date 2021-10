Det spøker for Haaland – melder Norge-forfall hvis helgens ligakamp ryker

Ifølge den tyske storavisen sliter Haaland med å bli kvitt muskelskaden i låret. Jærbuen har den siste uken gått glipp av to Dortmund-kamper, og det ser ikke bra ut foran hjemmemøtet med Augsburg lørdag.

Bild erfarer at Haaland neppe blir klar. Det vil ikke bare være dårlig nytt for Borussia Dortmund, men også Norge. Avisen hevder å vite at storscoreren ikke reiser på landslagsoppdrag om han må stå over helgens Bundesliga-runde.

Haaland scoret hele fem landslagsmål på forrige samling. Det er ventet mer klarhet rundt 21-åringens situasjon når Dortmund-trener Marco Rose uttaler seg til pressen senere fredag.

Norge møter Tyrkia borte i Istanbul 8. oktober. Utfallet der kan bli avgjørende for lagets VM-sjanser. Ståle Solbakkens menn er bak tabelltopp Nederland på dårligere målforskjell i gruppe G.

Landslaget tar imot Montenegro på Ullevaal stadion mandag 11. oktober.

