Kane-hattrick på 20 minutter da Tottenham vant stort

Kane ble byttet inn på stillingen 2-1 i det 59. minuttet og skulle bidra til å sikre trepoengeren for Spurs. Det klarte han til gagns.

67 minutter var spilt da han vippet inn 1-0 etter en stikker fra Lucas Moura. Åtte minutter senere bredsidet han inn et «ferdigscoret» innlegg fra Son Heung-min. Og ytterligere elleve minutter etter var stjernespissen igjen på rett sted og dyttet inn 5-1 fra Giovani Lo Celsos fine gjennombruddspasning.

Lo Celso hadde selv gjort 2-0 tidlig allerede etter sju minutter. Dele Alli scoret det første målet, mens Ziga Kous reduserte for gjestene med et flott langskudd sju minutter etter pause.

[ Botheims vinnermål i Sofia ble annullert: – Det var ingenting! ]

Ubeseiret

Seieren gjør at Tottenham er oppe på fire poeng etter to conferenceligakamper i gruppe G. Det samme er Birger Melings lag Rennes, som slo Vitesse og Sondre Tronstad 2-1 torsdag.

Tronstad spilte hele kampen for Vitesse, som ledet 1-0 til pause, men tapte etter scoringer av Sehrou Guirassy og Kamaldeen Sulemana. Meling satt hele kampen på benken for gjestene.

Vitesse har tre poeng, mens poengløse Mura ligger sist i puljen.

[ United ranet med seg seier hjemme – Ronaldo avgjorde på overtid ]

«Norske» seirer

Det ble også seiersjubel for flere andre nordmenn i conferenceligaen torsdag. Blant annet bidro Andreas Hanche-Olsen til at Gent holdt nullen hjemme mot Anorthosis Famagusta og vant 2-0.

Fredrik Midtsjø og Aslak Fonn Witry (innbytter) spilte for AZ da de slo Jablonec 1-0, mens Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes (innbytter) var med i Feyenoords 2-1-seier over Slavia Praha.

Julian Ryerson fikk et innhopp i Union Berlins 3-0-seier over Maccabi Haifa. Det samme gjorde Ruben Gabrielsen i FC Københavns 3-1-triumf over Lincoln Red Imps.

For Lasse Berg Johnsen og Randers ble det 1-1 borte mot CFR Cluj fra Romania.

[ Benfica smadret Barca og satte flere spikre i Koeman-kista ]