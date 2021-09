Botheims vinnermål i Sofia ble annullert: – Det var ingenting!

Erik Botheim trodde han avgjorde kampen på overtid, men hans nikk på innlegg fra Alfons Sampsted ble annullert fordi dommeren mente han var for tøff i duell med Ivan Turitsov. Det var en avgjørelse Glimt-leiren likte dårlig.

– Det var ingenting! Det er helt sykt, det ødelegger kampen, sa en irritert Botheim til TV4.

Trener Kjetil Knutsen var også misfornøyd med dommerens vurdering. Han sluttet seg til spillerne som prøvde å diskutere med Aleksandrs Anufrijevs etter kampslutt.

– Jeg reagerer veldig for jeg var helt overbevist om at vi hadde gjort 1-0, og jeg løp på meg en strekk til ingen nytte. Jeg har ikke sett den i reprise, men det så rart ut, sa Knutsen til TV4.

– Det er utrolig bittert, for jeg synes vi spilte en utrolig solid kamp. Spillerne fulgte kampplanen til punkt og prikke, og vi hadde nok sjanser til å avgjøre.

Roma er storfavoritt i gruppa, men mye tyder på at kampen om 2.-plassen vil stå mellom Glimt og CSKA. Gultrøyene svekket iallfall ikke sine sjanser til å avgjøre den duellen i sin favør.

– Vi får se når vi gjør opp regnskapet i desember, men jeg gleder meg over prestasjonen, sa Knutsen.

Kjempesjanser

Ola Solbakken hadde to kjempesjanser til å gi Glimt ledelsen. I det 59. minutt kjørte Sondre Brunstad Fet bokstavelig talt rundt med en motspiller og slo en perfekt stikker til Solbakken, som var alene gjennom. Han prøvde å lure ballen forbi keeper med utsiden, men Gustavo Busatto gjorde seg stor og avverget.

Seks minutter senere skapte Solbakken sjansen selv ved å drible venstreback Bradley Mazikou og storme inn i feltet. Han skrudde ballen mot hjørnet, men bak keeper dukket Ivan Turitsov opp og renset rett foran streken.

Fem minutter før full tid måtte Glimt-keeper Nikita Khajkin vise klasse for å avverge et bittert tap. Jordy Caicedo fikk gå opp mellom Alfons Sampsted og Marius Lode og nikket hardt mot mål, men Khjakin fikk opp armen og fistet over.

Presset

Glimt ble presset tilbake innledningsvis av et angrepsvillig hjemmelag. Allerede etter fem minuttet fikk CSKA en god sjanse da Fredrik Bjørkan slo en slurvete bakoverpasning som ble brutt av Caicedo. Spissen ble felt av Marius Høibråten rett utenfor 16-meteren, og Graham Carey skrudde frisparket mot nærmeste kryss. Khajkin slo ballen ut mens han selv havnet i nettet.

CSKA fortsatte å presse, men kom ikke til flere klare sjanser, og etter hvert spilte Glimt seg inn i kampen. Laget fant veier gjennom hjemmelagets midtbane og kom til flere gode muligheter.

I det 27. minutt fikk Ulrik Saltnes skuddsjanse på et overlegg fra Solbakken, men brukte litt for lang tid, og skuddet ble blokkert.

Tre minutter senere ble det flipperspill i feltet etter et frispark fra Amahl Pellegrino. Bjørkan slo inn igjen fra kortlinja, og Saltnes var veldig nær å få avsluttet inne i målgården.

Rett før pause kombinerte Saltnes og Pellegrino fint og sendte Bjørkan fram på siden. Innlegget gikk via et CSKA-hode til Erik Botheim, som fyrte over på volley ved lengste stolpe.

Løpt opp

CSKA yppet seg igjen tidlig i den andre omgangen. Caicedo ble spilt pent gjennom av Yoham Messah Bai på en kontring, men Høibråten løp ham opp og taklet før ecuadorianeren fikk avsluttet.

Som i den første omgangen var det Glimt som koblet grepet etter det, og Solbakkens to kjempesjanser var resultat av mye godt Glimt-spill og et overtak for gjestene både i spill og sjanser.

På overtid måtte Ulrik Saltnes hjelpes av banen med det som kan være en ubeleilig skade.

Glimt møter gruppas storfavoritt Roma i de to neste kampene, hjemme 21. oktober og borte 4. november. Så skal kampen om avansement avgjøres hjemme mot CSKA 25. november og borte mot Zorja Lugansk 9. desember.

Glimt innledet gruppespillet med 3-1-seier hjemme over Zorja Lugansk, som torsdag fikk juling av Roma hjemme i Ukraina. CSKA tapte 1-5 for Serie A-klubben i sin første kamp.

Kampfakta:

Conferenceligaen fotball menn torsdag, gruppe C:

CSKA Sofia (Bulgaria) – Bodø/Glimt 0-0

Dommer: Aleksandrs Anufrijevs, Latvia.

Gult kort: Marius Høibråten (5), Nikita Khajkin (90), Bodø/Glimt, Yohan Messah Bai (29), Ivan Turitsov (76), CSKA Sofia.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Khajkin – Alfons Sampsted, Marius Lode, Marius Høibråten, Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Ulrik Saltnes (Morten Konradsen fra 90.) – Amahl Pellegrino, Erik Botheim, Ola Solbakken.

Ubenyttede reserver: Joshua Smits – Hugo Vetlesen, Brede Moe, Vegard Moberg, Elias Hagen, Lasse Selvåg Nordås, Sigurd Kvile, Joel Mugisha, Gilbert Koomson.

CSKA Sofia (4-4-2): Gustavo Busatto – Ivan Turitsov, Jurgen Mattheij, Thomas Lam, Bradley Mazikou – Georgi Jomov (Amos Youga fra 82.), Karlo Muhar, Geferson, Yohan Messah Bai (Federico Varela fra 67.) – Graham Carey, Jordy Caicedo.