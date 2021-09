Chiesa matchvinner for Juventus mot Chelsea

Etter en målløs 1. omgang fikk Juventus uttelling umiddelbart etter hvilen. Det hadde gått bare ti sekunder før Federico Chiesa ble spilt igjennom av Federico Bernardeschi og endte med å banke ballen i nettaket.

For annen kamp på rad har Chelsea kommet under (0-1 for Manchester City sist). Romelu Lukaku ble matchvinner mot Zenit i den første CL-kampen, men den målfarlige belgieren ble godt passet på av Juventus-forsvaret med Leonardo Bonucci og Matthijs de Ligt i spissen. Mot slutten ble også stopperveteranen Giorgio Chiellini kastet innpå for å stoppe de blå.

Lukaku var nær scoring fem minutter før full tid, men avslutningen gikk like utenfor målet. Også helten fra siste mesterligafinale, tyske Kai Havertz, hadde en heading like over målet i sluttminuttene. Også på overtid var Havertz noen få centimeter unna å utligne.

De svenske mesterne Malmö, med Jo Inge Berget på laget, gikk på sitt annet nederlag i mesterligaen da Zenit St. Petersburg ble for sterke.

Claudinho bredsidet inn 1-0 på pasning fra Douglas Santos etter litt over åtte minutter. Malmö spilte seg til et par gode sjanser i den første omgangen, men utnyttet ikke de få muligheten de fikk.

Daler Kuzjajev økte til 2-0 etter fire minutter i 2. omgang. Kort etter måtte Malmö-stopperen Anel Ahmedhodzic forlate banen med rødt kort.

Ti minutter før slutt kom det en knallperle fra Aleksej Sutormin. Russeren fintet vekk Jo Inge Berget før han banket ballen i mål med venstrebeinet. På overtid var Wendel framme på en retur etter Sardar Azmouns skudd alene med keeper Johan Dahlin.

Berget var høyre kantspiller for Malmö.

