Bortesvake Strømsgodset nærmest seier mot nestjumbo Stabæk

I det 87. minutt jaktet Halldor Stenevik en lang poleball fra Herman Stengel i bakrommet og lobbet over en Marcus Sandberg som noe uoverveid hadde forlatt målet sitt. Stabæk-kaptein Simen Wangberg forfulgte ballen og beinet den unna på volley rett før den ville havnet i det tomme buret.

Det ble et høydepunkt i en ellers sjansefattig kamp der Stabæk jaget revansj for 1-5-smellen i cupen for en uke siden. Lagets største sjanse kom på overtid da Pål Kirkevold beinet over fra god posisjon i målgården.

Strømsgodset kom til Nadderud med Eliteseriens svakeste bortestatistikk (2-2-6), men har nå tatt flere bortepoeng enn Brann.

Brann beholder kvalifiseringsplassen, nå med like mange poeng som Stabæk og ett minusmål færre.

Det mest severdige øyeblikket på Nadderud sto gjestenes Ipalibo Jack for da han i det 34. minutt kastet seg etter et innlegg og bokset ballen først med venstre hånd og så med den høyre slik at den havnet i mål. Hans venstre-høyre-kombinasjon var eneste nettsus i kampen, men ga ham bare gult kort.

Kampfakta:

Eliteserien menn onsdag, fra 19. runde:

Stabæk – Strømsgodset 0-0 (0-0)

Nadderud, 2306 tilskuere

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Jack Ipalibo, Valdimar Ingimundarson, Strømsgodset.

Lagene :

Stabæk (3-2-2-3): Marcus Sandberg – Nicolas Pignatel Jenssen, Simen Wangberg, Ivan Mesik – Sturla Ottesen, Jeppe Moe (Victor Wernersson fra 85.) – Kaloyan Kostadinov, Fredrik Haugen (Tomás fra 25.) – Herman Geelmuyden (Mathis Bolly fra 66.), Fitim Azemi (Pål Alexander Kirkevold fra 46.), Kornelius Normann Hansen.

Strømsgodset (4-3-3): Viljar Myhra – Lars Vilsvik, Gustav Valsvik, Ari Leifsson, Thomas Grøgaard – Herman Stengel, Johan Hove (Valdimar Ingimundarson fra 70.), Jack Ipalibo (Kreshnik Krasniqi fra 70.) – Halldor Stenevik, Fred Friday (Jordan Attah Kadiri fra 83.), Tobias Gulliksen (Ole Enersen fra 87.).