Benfica smadret Barca og satte flere spikre i Koeman-kista – Bayern herjer videre

Ronald Koemans lag fikk juling av Bayern på hjemmebane i åpningskampen og tapte med samme sifre da laget gjestet Lisboa onsdag. Det var Benficas første seier over Barcelona på 60 år.

Darwin Nuñez scoret før det var spilt tre minutter på Estádio da Luz og gikk av banen som tomålsscorer. Rafa Silva scoret også for hjemmelaget.

Barcelona noterte ikke et eneste skudd på mål og står etter to mesterligarunder med null poeng og 0-6 i målforskjell. Laget er i reell fare for å bli slått ut i gruppespillet for første gang på 20 år. Klubben hadde vært i kvartfinale 13 ganger på rad før det ble tap for PSG i åttedelsfinalen forrige sesong.

Nå har den franske klubben snappet nok en Barcelona-stjerne i Lionel Messi, som scoret i seierskampen mot Manchester City tirsdag. Barcelona har etter to spilte mesterligakamper ikke bare null scoringer, men null avslutninger på mål.

[ Endelig scoret Messi – avgjorde med praktscoring da PSG stoppet City ]

Ikke gode nok

– Vi hadde sjanser, men vi fikk vel ingen av dem på mål. Det er begrenset hva statistikk kan si oss, men vi har ikke vært gode nok foran målene, sa Barcelona-veteran Sergio Busquets.

– Det er spilt bare to runder i gruppespillet, og vi må tenke på hvordan vi skal slå tilbake. Nå må vi slå Dinamo Kiev to ganger og følge med på hva de andre rivalene gjør. Det er en lang vei igjen i denne gruppa.

Nuñez scoret med Benficas første avslutning i kampen, etter å ha tatt seg forbi Barcelona-forsvarer Eric Garcia. Samme mann traff stolpen da Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen var på bærtur tidlig i 2. omgang, men Silva satte inn 2-0-målet i det 69. minutt før Nuñez fastsatte resultatet på straffespark etter hands av Sergiño Dest.

Garcia ble utvist rett før slutt for to gule kort.

[ Chiesa matchvinner for Juventus mot Chelsea ]

Bayern herjet

Samtidig fosser Bayern München videre. Robert Lewandowski scoret to ganger den første halvtimen mot Dinamo Kiev, mens Serge Gnabry, Leroy Sané og innbytter Eric Maxim Choupo-Moting scoret etter pause.

– Vi spilte ganske bra i dag. Vi dominerte offensivt og ga bort lite i forsvar, sa Sané til DAZN etter at han ble kåret til kampens spiller.

Han medga at scoringen hans var av det heldige slaget.

– Jeg mente ikke å skyte. Jeg prøvde et innlegg, og det slo heldig ut at teknikken min ikke var så god akkurat da, sa han.

Bayern står med full pott og 8-0 i mål.

[ United ranet med seg seier hjemme – Ronaldo avgjorde på overtid ]