Atalanta fikk Young Boys ned på jorda

Young Boys var ubeseiret i sju europacupkamper denne sesongen, inkludert kvalifiseringen, og hadde vunnet de fire siste. For to uker siden ble det seier over Ole Gunnar Solskjærs United-lag med vinnermål på overtid, og laget kom til Bergamo som gruppeleder.

Atalanta tok kommandoen i kampen helt fra start, men måtte vente til 2. omgang var halvspilt før det ble uttelling. Da tok Duvan Zapata seg til kortlinja og la inn. Matteo Pessina møtte ballen ved nærmeste stolpe og sendte den opp i nettaket.

[ Gigatabbe på overtid sørget for United-tap i mesterligaåpningen – Solskjær får skylden ]

Allerede tidlig i den første omgangen jublet Atalanta for scoring, men VAR slo fast at lagkaptein Rafael Toloi var offside på frisparket fra Ruslan Malinovskij.

Rett før pause traff ikke Pessina ordentlig ved lengste stolpe på et innlegg fra Toloi, og keeper David von Ballmoos reddet. Keeperen ble gjestenes redningsmann også da Davide Zappacosta kom til en kjempesjanse et drøyt kvarter ut i 2. omgang.

Atalanta-spiller Robin Gosens måtte ut tidlig etter å ha pådratt seg en vridning i kneet.

Manchester United tar imot Villarreal senere onsdag til et revansjoppgjør for europaligafinalen i mai.

