Flere overraskelser i Solbakkens landslagstropp til krigen i Tyrkia

Oppgjørene spilles 8. og 11. oktober. Norge ligger à poeng med Nederland på toppen av tabellen etter et alle lag har spilt seks av ti kamper.

Puljevinneren får VM-plass mens toerlaget skal ut i et omspill neste år.

Etter at Alexander Sørloth ble skadet, har det vært mye diskusjoner hvem som skulle få hans spissplass på landslaget. Både Ola Kamara, Ohi Omoijuanfu, Erik Botheim og Thomas Lehne Olsen har blitt nevnt, men til slutt falt valget på Vikings Veton Berisha.

– Han er en av få spillere jeg kommer til å si til at han må løpe litt mindre. Det tror jeg aldri jeg har sagt til noen spiller, men jeg kan komme til å si det til ham. Han er nesten for aggressiv og for initiativrik som gjør at han kanskje er litt mindre kalkulerende i avgjørende situasjoner enn han ellers kunne vært, sa landslagssjefen.

Grytebust tok den siste keeperplassen

Rune Almenning Jarstein er fortsatt ikke spilleklar, og Andre Hansen ble skadet i helgen. Ørjan Håskjold Nyland (Bournemouth), Per Kristian Bråtveit (Groningen) og Stian Grytebust (FC København) er keeperne i uttaket som ble offentliggjort tirsdag.

– Kristiansunds Sean McDermott var aktuell, men måtte ha vært igjennom en voldsom papirmølle. Det skyldes at han har vært innom noen irske tropper. Slike prosesser tar ofte er par måneder. Det er ikke sikkert at han hadde blitt tatt ut likevel, men da det ble avklart at prosessen ville ha tatt et par måneder, ble det enklere, sa landslagstrener Ståle Solbakken under tirsdagens pressekonferanse.

– Han har overrasket oss

Sander Berge er fortsatt skadet, og dermed ikke tatt ut denne gangen heller, mens Solbakken har stor tro på at Erling Braut Haaland skal bli klar.

– Jeg ser ikke at han kan spille seg inn på det laget vårt nå med tanke på den skaden og kampforløpet han har vært gjennom nå. Vi er også i en koronaboble med vanskelige egentreninger, sa Solbakken.

– Sander håper å trene onsdag og torsdag og være i troppen mot Bournemouth. Jeg ringte Sander i går og meddelte at han ikke kommer med i troppen, la han til.

Berge har ikke spilt for Norge under Solbakken. Siste landskamp han spilte, var i oktober 2020.

Dennis Johnsen, som dermed er med i sin første A-landslagstropp, har imponert Solbakken i sine kamper i Italia for Venezia.

– Han har overrasket oss, særlig i de siste kampene. Han hadde en veldig rufsete tid i Nederland, men han har blitt mye mer disiplinert etter at han kom til Italia, sa Solbakken.

Norges tropp:

Keepere: Per Kristian Bråtveit (Nimes), Ørjan Håskjold Nyland (Bournemouth), Sten Grytebust (Vejle)

Forsvar: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Stian Gregersen (Molde), Marius Lode (Bodø/Glimt), Andreas Hanche Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Meling (Rennes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Salernitana)

Midtbane: Fredrik Aursnes (Feyenoord), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Dennis Johnsen (Unione Venezia), Aron Dønnum (Standard Liege), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Ødegaard (Arsenal),

Spiss: Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Kristian Thorstvedt (Genk), Veton Berisha (Viking)