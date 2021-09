Riki Alba med hattrick da FFK herjet med Start – HamKam vant toppkampen

Start åpnet godt og tok ledelsen etter kun fem minutters spill. Et innlegg fra Ask Tjærandsen-Skau fant foten til Cameron Cresswell, som kastet seg fram i feltet og tuppet inn 1–0 til vertene. Men så våknet gjestene.

Først utlignet Riki Alba til 1-1 med et hodestøt, før han sendte FFK opp i 2-1 etter vakkert angrepsspill fra gjestene. Etter at Eman Markovic utlignet på returen på et straffespark forårsaket av Alba, kunne han krone sitt hat trick ved å hamre ballen i mål fra sju meter etter 37 minutter.

På overtid av den første omgangen lå ballen igjen i nettet for gjestene. Vegard Bergan slurvet det til i klareringsforsøket og videresendte et innlegg i eget mål til 2-4.

Ti minutter etter sidebytte la Tafoeek Ishmaeel på til 5-2, før FFK etter en drøy time igjen viste at de kan spille vakker angrepsfotball. Henrik Kjelsrud Johansen fikk æren av å avslutte i mål.

Nå har Start kun to poeng ned til Stjørdals-Blink som ligger an til nedrykkskvalifisering, mens Fredrikstad har sju poeng opp til toppen.

Toppoppgjør

I Hamar var det hjemmelaget som kunne juble høyest. Det var duket for et virkelig toppoppgjør da Jerv kom på besøk, og vertene sparte ikke på noe.

Etter et snaut kvarters spill sendte Kristian Onsrud HamKam i ledelsen. Han hamret innlegget fra Kristian Eriksen i mål.

HamKam var svært nær å doble ledelsen ved flere anledninger etter scoringen, og like før pause kom det. Denne gang var det Eriksen selv om sendte ballen i mål. Og igjen var det fra innlegg. Aleksander Melgalvis la inn til Eriksen, som satte inn 2-0.

Redusering

Felix Schröter reduserte for Jerv, og med det var det åpent, men Emil Sildnes avgjorde kampen med sin 3-1-scoring etter 84 minutter og sikret seier og fire poengs luke ned til Aalesund på 2.-plass.

Seieren betyr at HamKam drar litt fra i toppen og kampen om opprykk. De har nå 45 poeng, mens Jerv på 3.-plass står med 40.

