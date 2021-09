Formspiller Vecchia helten da Rosenborg feiret Eggen med seier mot Mjøndalen

Vecchia sendte Rosenborg i ledelsen til pause da han smelte en ball utakbart i lengste hjørne. Etter at Kent Håvard Eriksen utlignet ti minutter etter pausen, sikret han igjen ledelsen med kvarteret igjen å spille. Noah Holm hadde målgivende på begge scoringene og gjorde selv 3-1-målet på overtid.

Vecchia ble benket før oppgjøret mot Tromsø for to uker siden, men svarte på det ved å bli matchvinner som innbytter. Mot Sarpsborg for en uke siden var han tilbake i startelleveren og takket for tilliten med to mål i 3-1-seieren. Han står nå med sju mål de siste fem seriekampene.

Etter at ledelsen var sikret for andre gang, runget bursdagssangen utover Lerkendal stadion. Kampen var den første på hjemmebane ikke bare etter opphevingen av koronarestriksjonen, men også etter at trenerlegenden Nils Arne Eggen fylte 80 år 17. september.

Til tross for seier og 3.-plass i Eliteserien var det ikke bare fryd og gammen i Trondheim. Trøndernes landslagskeeper André Hansen måtte nemlig ut med skade etter timen spilt.

For Mjøndalen fortsetter krisen. De er sist i Eliteserien med tre poeng opp til Brann på kvalifiseringsplass.

