Supereffektive Strømsgodset med knusende seier mot Sarpsborg

Allerede ved pause hadde Godset sikret seg en 3-0-ledelse. De tre målene var stort sett det eneste hjemmelaget hadde å stille opp med før pausen, men det holdt altså i massevis.

Før kaptein Gustav Valsvik scoret det første målet etter drøye 25 minutter, hadde Sarpsborg hatt en rekke gode muligheter til å ta ledelsen. De hadde også ved et par anledninger ropt på straffespark.

Den første av de to gangene kom etter kvarteret spilt da nettopp Valsviks arm stanset et skudd innenfor sekstenmeteren.

– Ja, jeg stopper den med hånden, men jeg har den langs kroppen. Ikke straffe, konkluderte Gustav Valsvik selv overfor Discovery i pausen.

– For meg der og da føler jeg at jeg står strakt. Det er sikkert straffe, ja, sa han etter å ha sett situasjonen etter kampen.

[ Ny hjemmesmell for Lillestrøm – Tromsø skaffet seg pusterom ]

– Andre gangen

Få minutter senere fikk Mikkel Maigaard Godset-spiller Ari Leifsson over seg i det han skulle reise seg etter å ha falt. Sarpsborg-benken ville igjen ha straffe..

– Andre gangen! ropte trener Lars Bohinen fra sidelinjen.

– Det er ingen takling. Jeg stiller kroppen foran, og han løper inn i meg. Jeg synes ikke det er noe, sa Leifsson etter kampen.

I stedet for at Sarpsborg kunne tatt ledelsen fra straffemerket var det altså Godset som fikk alle målene og poengene lørdag kveld. De møter Stabæk, som de onsdag slo 5-1 i cupen, kommende onsdag.

Sarpsborg må derimot reise hjem uten poeng. Med en kamp mer spilt har de nå seks poeng ned til nedrykksstreken. Lillestrøm er neste motstander om en uke.

[ Grorud hadde LSK på gaffelen, men gjestenes superspiss knuste cupdrømmen ]

– Egentlig ikke i nærheten

Det første målet kom altså da Valsvik på vakkert vis dro av motstanderne og plasserte ballen hardt nede i hjørnet fra tolv meters hold.

Scoringen kom fullstendig mot spillets gang, og også etter den første scoringen var gjestene best, men uten at det ga noen uttelling i form av mål.

Uttelling fikk derimot Godset, for fem minutter før pause var ledelsen doblet. Jonathan Parr slo et hjørnespark som traff rett på pannebrasken til Ipalibo Jack. Et hardt hodestøt gikk høyt i mål, og keeper Anders Kristiansen rakk knapt å reagere.

Før det ble pause i Drammen skulle det skje igjen. Halldor Stenevik ble flott slått gjennom på høyrekanten av Ipalibo. Han dro seg inn mot dødlinjen og inn i sekstenmeteren før han slo inn til Tobias Fjeld Gulliksen. 18-åringen satte sitt tredje mål for sesongen.

– Vi er egentlig ikke i nærheten og kunne ligget under 2-, 3-, 4-0. Vi er ikke i nærheten, men så scorer vi tre mål, sa Valsvik om omgangen.

[ Colys overtidsmål mot Godset ga KBKs første borteseier siden mai ]

Effektiv

4-0-scoringen kom etter nøyaktig timen spilt. Denne gangen var det Valsviks stoppermakker Ari Leifsson som sto beredt idet ballen falt ned like foran mål etter et frispark.

Ti minutter senere fikk Ipalibo Jack igjen ballen i nettet, men denne gangen ble han avblåst for offside.

Han ble like etter tatt av banen sammen med Gulliksen. Da kom blant andre Jordan Kadiri innpå. Nigerianeren, som scoret tre mål på sju minutter i cupkampen mot Stabæk tidligere i uken, økte ledelsen etter fem minutter på banen.

Det virket som luften gikk ut av Sarpsborg i 2. omgang, og spillet roet seg kraftig. Bortelaget kom riktignok til noen brukbare sjanser i avslutningen av kampen, men langt fra nok til å true Godset.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 20

Strømsgodset – Sarpsborg 5-0 (3-0)

2589 tilskuere

Mål: 1-0 Gustav Valsvik (27), 2-0 Jack Ipalibo (40), 3-0 Tobias Gulliksen (45), 4-0 Ari Leifsson (61), 5-0 Jordan Attah Kadiri (75).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Ole Enersen, Halldor Stenevik, Valdimar Ingimundarson, Strømsgodset, Nicolai Næss, Sarpsborg.

Lagene :

Strømsgodset (4-2-3-1): Viljar Myhra – Lars Vilsvik, Ari Leifsson, Gustav Valsvik, Jonathan Parr (Thomas Grøgaard fra 71.) – Herman Stengel, Jack Ipalibo (Kreshnik Krasniqi fra 72.) – Halldor Stenevik (Kristoffer Tokstad fra 80.), Ole Enersen (Valdimar Ingimundarson fra 62.), Tobias Gulliksen (Jordan Attah Kadiri fra 72.) – Fred Friday.

Sarpsborg (3-2-3-2): Anders Kristiansen – Ben Karamoko, Nicolai Næss, Mikael Dyrestam (Magnar Ødegaard fra 87.) – Eirik Wichne, Joachim Thomassen (Jonathan Lindseth fra 64.) – Anton Salétros, Dario Canadjija (Joachim Soltvedt fra 63.), Mikkel Maigaard (Leo Bech Hermansen fra 87.) – Ibrahima Koné, Kristian Fardal Opseth (Ole Jørgen Halvorsen fra 55.).