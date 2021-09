Ny hjemmesmell for Lillestrøm – Tromsø skaffet seg pusterom

Dermed ble det intet lystig besøk på stadion for de av LSK-supporterne som var på kamp for første gang siden koronapandemien brøt ut.

Det er blitt snakket om eliteseriemedaljer på Romerike, men lagets hjemmeform tilsier ikke at det skal bli stort å juble for ved sesongslutt. Lørdag var LSK egentlig ikke i nærheten av å matche et friskt Tromsø-lag.

– En blytung dag på jobben. Vi er ikke 100 prosent til stede før helt på slutten. Vi lever farlig, og det kunne blitt flere mål til Tromsø. Det er vanskelig å forklare, vi er nedpå med så mange samtidig, sa Lillestrøm-trener Geir Bakke til Discovery.

Han fikk spørsmål om onsdagens cupkamp mot Grorud (3-2 etter ekstraomganger) satt i beina.

– Vi må lære oss å håndtere tre kamper i uka. Men det handler om tilstedeværelsen. Jeg synes ikke vi er helt med. Og vi så bunnivået vårt i altfor lange perioder i dag.

Best

Den første scoringen kom ved Tromsøs danske vingback Niklas Vesterlund etter 26 minutters spill. Runar Espejord gjorde en god jobb ute på høyrekanten og spilte ballen mellom beina på Tom Pettersson og inn foran LSK-målet. Der kom Vesterlund fossende og bredsidet inn 1-0.

– Presset vårt er dårlig. Vi lar dem spille seg ut bakfra, og vi ligger for lavt. Framover har vi for dårlig bevegelse. Det ser ut som vi er seige i beina, sa en selvkritisk Pettersson til Discovery i pausen.

Det ble ikke særlig mye bedre etter sidebytte. Lillestrøm vant en del cornere, men det var Tromsø som imponerte i banespillet.

Trøstemål

Etter en drøy time gjorde Eric Kitolano en fin jobb på kanten før han trakk seg inn i banen og serverte August Mikkelsen. Den 20 år gamle tromsøværingen vendte av en LSK-back før han banket ballen i mål med en fin avslutning.

– Vi har kjempet lenge nå og følt at vi har hatt marginer imot i mange kamper. Dette er en kamp der ingen forventet noe av oss. Vi har mange skader, og guttene som kommer inn spiller kjempebra, sa en strålende fornøyd Ruben Yttergård Jenssen etter kampen.

Lillestrøm hadde ikke noe godt svar på Tromsøs overtak før hjemmelaget brått fikk straffespark i det 89. minuttet. Christophe Psyché traff Igoh Ogbu i ryggen på en dødball, og dermed ble det blåst. LSK-toppscorer Thomas Lehne Olsen hamret straffen midt i mål til 1-2.

Taper terreng

Flere mål maktet ikke hjemmelaget å skaffe seg, tross et betydelig press på overtid. Tapet gjør at Lillestrøm blir liggende på 5.-plassen i Eliteserien og gir lagene foran muligheten til å skaffe seg et forsprang senere i helgen.

Tromsø skaffet seg samtidig et lite pusterom til lagene på kvalifiserings- og nedrykksplass. Mjøndalen og Brann (én kamp til gode) ligger fem poeng bak «Gutan», mens Stabæk (to kamper til gode) er ytterligere ett poeng bak.

Neste helg spiller LSK bortekamp mot Sarpsborg, mens Tromsø tar imot Haugesund.

Kampfakta:

Eliteserien menn lørdag, 20. runde:

Lillestrøm – Tromsø 1-2 (0-1)

4189 tilskuere

Mål: 0-1 Niklas Vesterlund (27), 0-2 August Mikkelsen (62), 1-2 Thomas Lehne Olsen (str. 90).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Igoh Ogbu, Lillestrøm, Christophe Psyché, Tromsø.

Lagene:

Lillestrøm (3-4-2-1): Knut André Skjærstein – Espen Garnås (Tobias Svendsen fra 72.), Igoh Ogbu, Tom Pettersson – Lars Ranger (Eskil Smidesang Edh fra 60.), Magnus Knudsen (Ulrik Mathisen fra 72.), Ifeanyi Mathew, Vetle Dragsnes (Jonatan Braut Brunes fra 87.) – Daniel Gustafsson (Pål André Helland fra 60.), Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen.

Tromsø (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Jostein Gundersen, Casper Øyvann (Isak Helstad Amundsen fra 65.), Christophe Psyché – Tomas Totland, Niklas Vesterlund (Adam Örn Arnarson fra 83.) – August Mikkelsen, Ruben Yttergård Jenssen, Sakarias Opsahl – Runar Espejord (Mikael Ingebrigtsen fra 56.), Eric Kitolano (Magnus Andersen fra 84.).