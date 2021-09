Mjøndalens Gauseth gir seg etter sesongen

– Ja, ja, ja, ja. Jeg har sammen med en kompis allerede plukket ut noen snutter fra karrieren, sier Mjøndalen-kapteinen til VG.

Veteranen har spilt for Mjøndalen siden 2013.

Romsdalingen har slitt med skader gjennom sesongen. Han har kun startet åtte seriekamper. Gauseth kaller det et marerittår.

Gauseth ser ikke for seg at han fortsetter i en annen rolle for Mjøndalen eller innen fotballen. Han sier at han vil prøve seg i arbeidslivet utenfor fotballen.

