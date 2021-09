Slitepoeng for Barcelona – unngikk hjemmeflause i siste ordinære minutt

Det måtte et stoppermål til for å berge Barcelona fra et pinlig hjemmetap. I siste ordinære minutt satte Araújo hodet på Gavis innlegg og styrte ballen i nettmaskene. Scoringen var fortjent etter en sterk sluttoffensiv fra vertene.

Granada sjokkerte i vår ved å slå Barcelona på Camp Nou. Noen måneder senere var laget minutter unna å gjenta bedriften.

Gjestene tok ledelsen etter kun 85 sekunder. Sergio Escudero slo presist inn i boksen og fant hodet til Domingos Duarte på bakerste stolpe. Ballen gikk inn i et åpent bur.

Sviktet

Scoringen kom i kjølvannet av en corner, og Barcelona ble straffet for defensive feil fra flere av lagets mest rutinerte spillere. Blant annet så Frenkie de Jong kun på ball og oppdaget ikke faren som lurte bak ryggen hans. Det ga Escudero gode forhold til å time headingen.

Ti minutter senere var Granadas superveteran Jorge Molina (39) nær ved å doble til 2-0. Skuddet gikk like over tverrliggeren.

Etter det handlet det meste om Barcelonas scoringsjakt. Sergi Roberto traff metallet før halvspilt første omgang, og etter pause kom Memphis Depay og Luuk de Jong til store sjanser.

Kortene flagret

Det var høy temperatur på banen utover i 2. omgang. Barcelona-spillerne ble stadig mer stresset og lot seg lett terge av motstanderen. De ble delt ut hele ni gule kort i løpet av de siste 20 minuttene, men ingen resulterte i utvisninger.

Uavgjortresultatet gjør at Barcelona står med åtte poeng etter fire kamper. Katalanerne fikk nylig bank i egen storstue av Bayern München i mesterligaen, men i La Liga er de fortsatt ubeseiret. Med en kamp mindre spilt er klubben fem poeng bak tabelltopp Real Madrid.

Barcelona strever med livet etter Lionel Messi. Økonomiske problemer og skader på viktige spillere har i tillegg forverret situasjonen for trener Ronald Koeman, som allerede nå er under hardt press.

Granada venter fortsatt på sin første seier for sesongen. Laget har tre poeng etter fem kamper.

