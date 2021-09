Manchester City slo hardt tilbake i ligacupen – jakter femte strake tittel

Gjestene fra nivå tre i engelsk fotball sjokkerte ved å ta ledelsen etter en halvspilt omgang. Brandon Hanlan kunne enkelt pirke ballen i mål etter en corner.

Wycombe-idyllen ble kortvarig. Kevin De Bruyne utlignet med et pent skudd fra spiss vinkel i det 29. minutt, og rett før pause sørget Riyad Mahrez og Phil Foden for at det sto 3-1 til City.

Vertene hadde i tillegg til målene flere treff i metallet. Og det skulle komme mer nettsus etter hvilen. Ferrán Torres, Mahrez og 19-årige Cole Palmer bidro til at det til slutt endte 6-1.

Manchester City har vunnet ligacupen fire sesonger på rad. Tirsdag fikk laget en flott start på tittelforsvaret.

Lgacupen menn tirsdag, 3. runde:

Manchester C. – Wycombe 6-1 (3-1)

Mål: 0-1 Brandon Hanlan (22), 1-1 Kevin De Bruyne (29), 2-1 Riyad Mahrez (43), 3-1 Phil Foden (45), 4-1 Ferran Torres (71), 5-1 Mahrez (83), 6-1 Cole Palmer (88).

Norwich – Liverpool 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 Takumi Minamino (4), 0-2 Divock Origi (50), 0-3 Minamino (80).

26.353 tilskuere.

Brentford – Oldham 7-0 (5-0)

Mål: 1-0 Marcus Forss (str. 3), 2-0 Forss (16), 3-0 Yoane Wissa (38), 4-0 Raphaël Diarra (selvmål 43), 5-0 Forss (44), 6-0 Forss (60), 7-0 Wissa (87).

12.819 tilskuere.

Kristoffer Ajer var ubenyttet reserve for Brentford.

Burnley – Rochdale 4-1 (0-0)

Mål: 0-1 Jake Beesley (47), 1-1 Jay Rodriguez (50), 2-1 Rodriguez (60), 3-1 Rodriguez (62), 4-1 Rodriguez (76)..

Preston – Cheltenham 4-1 (2-0)

Mål: 1-0 Andrew Hughes (25), 2-0 Joe Rafferty (37), 2-1 Kyle Vassell (56), 3-1 Sean Maguire (82), 4-1 Emil Riis Jakobsen (90).

Queens Park Rangers – Everton 2-2 (2-1), straffer 8-7

Mål: 1-0 Charlie Austin (19), 1-1 Lucas Digne (30), 2-1 Austin (34), 2-2 Andros Townsend (48).

Sheffield U. – Southampton 2-2 (1-1), straffer 2-4

Mål: 1-0 Enda Stevens (8), 1-1 Ibrahima Diallo (23), 1-2 Mohammed Salisu (53), 2-2 Oli McBurnie (66).

Mohamed Elyounoussi var ubenyttet reserve for Southampton.

Watford – Stoke 1-3 (0-1)

Mål: 0-1 Nick Powell (24), 1-1 Ashley Fletcher (61), 1-2 Sam Clucas (80), 1-3 Josh Tymon (85).

Leo Skiri Østigård var ubenyttet reserve for Stoke.

Wigan – Sunderland 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Nathan Broadhead (26), 0-2 Luke O’Nien (54).

Fulham – Leeds 0-0, straffer 5-6

Kristoffer Klaesson og Leo Fuhr Hjelde var ubenyttede reserver for Leeds.