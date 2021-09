«Tiki-taka»-mål holdt ikke til seier for Tromsø mot Brann

Etter 18 minutter viste hjemmelaget klasse. Niklas Vesterlund tok initiativ til veggspill, først en rask en-to med Eric Kitolano, så med Runar Espejord, før han curlet ballen rundt Lennart Grill i Brann-buret.

Med 20 minutter igjen kom Brann til en kjempemulighet, men ballen strøk stolpen. På det påfølgende hjørnesparket kom utligningen. Japhet Sery Larsen fikk etter litt om og men plass til å avslutte og svarte med å hamre ballen i nettaket.

Dermed endte det 1-1 i en meget sjanserik kamp i nord. Brann var best i 2.-omgang og kunne med litt hell ha fått med seg alle poengene og dermed tatt steget opp på trygg grunn.

– Vi spiller en god bortekamp, og vi kan få med oss alle poengene om vi er litt mer effektive. Dette poenget kan bety alt, sa Sivert Heltne Nilsen til Discovery etter kampen.

Tromsø-trener Gaute Helstrup var ikke veldig fornøyd med det offensive spillet.

– Vi blir for mye 5-3-2, honnør til Brann. Vi tar med oss poenget, sa han etter kampen.

Gode muligheter

Bård Finne kom til bortelagets største mulighet i 1.-omgang etter en snau halvtime, men skuddet gikk rett på Jacob Karlstrøm.

– Vi sitter ikke igjen med så mye mer enn ett poeng. Problemet er at vi er bedre enn ett poeng i dag, vi skal ha med oss tre i dag. Det ergrer meg veldig, sa Finne.

Tromsø fikk etter det muligheten til å doble ledelsen de hadde, men ingen rød- og hvitstripete klarte å komme på Tomas Totlands innlegg.

Etter hvilen kom den gamle TIL-helten Robert Taylor gjennom på siden, men skuddet ble parert vekk av Karlstrøm.

Utvisning

Mot slutten ble Fredrik Pallesen Knudsen utvist for bortelaget etter to gule kort. Det andre gule kortet fikk han for en klønete takling på Kitolano. Kitolano vendte Knudsen vekk og 25-åringen var for sen inn i ryggen og felte ham.

Begge lag hadde muligheter mot slutten, den kanskje aller største fikk Ole Didrik Blomberg da han kom alene med Karlstrøm, men keeperen kastet seg fram og holdt ballen. Brann ligger fortsatt på nedrykksplass med to poeng opp til Tromsø med 16 poeng på trygg grunn.

Brann møter medaljekandidat Kristiansund i neste kamp, mens Tromsø møter Lillestrøm borte.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 19

Tromsø – Brann 1-1 (1-0)

Alfheim, 1988 tilskuere.

Mål: 1-0 Niklas Vesterlund (18), 1-1 Japhet Sery Larsen (70).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Christophe Psyché, Tromsø, Fredrik Pallesen Knudsen, Sivert Heltne Nilsen, Brann.

Rødt kort: Fredrik Pallesen Knudsen (88), Brann.

Lagene :

Tromsø (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Isak Helstad Amundsen, Christophe Psyché, Anders Jenssen (Lasse Nilsen fra 64.) – Tomas Totland, Niklas Vesterlund – August Mikkelsen, Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano (Mikael Ingebrigtsen fra 90.) – Zdenek Ondrásek (Sakarias Opsahl fra 85.), Runar Espejord.

Brann (4-3-3): Lennart Grill – Felix Horn Myhre, Fredrik Pallesen Knudsen, Japhet Sery Larsen, Ruben Kristiansen – Daniel Pedersen (Kasper Skaanes fra 46.), Sivert Heltne Nilsen, Petter Strand – Bård Finne (Ole Martin Kolskogen fra 90.), Aune Selland Heggebø, Robert Taylor (Ole Didrik Blomberg fra 64.).

Eliteserien menn søndag, 19. runde:

Mjøndalen – Sandefjord 1-1, Sarpsborg – Rosenborg 1-3, Viking – Bodø/Glimt 1-3, Vålerenga – Molde 1-1, Tromsø – Brann 1-1.

Spilt lørdag: Kristiansund – Haugesund 3-2 , Odd – Lillestrøm 2-3 .