Pellegrino matchvinner mot Viking etter brassespark

Veton Berisha sendte vertene i føringen etter seks minutters spill. Harald Tangen sendte Kristoffer Løkberg gjennom, men avslutningen gikk rett på Nikita Khajkin. På returen ventet Berisha som enkelt satte inn 1-0.

– Vi blir litt for feige og passive i 2.-omgang. Det ser ut som at vi er litt slitne, vi burde ha mer å gå på, sa Berisha til Discovery etter kampen.

Glimt kom ut i et høyere tempo etter hvilen og styrte banespillet, men klarte ikke å skape de aller største sjansene.

Det var før Brede Moe fikk muligheten i feltet. Et hjørnespark falt etter hvert ned på foten hans, og han kunne enkelt pirke inn 1-1 etter 67 minutter.

Med ett kvarter igjen var Amahl Pellegrino lei av sjansesløsingen. Han vartet opp med et brassespark og sendte Glimt opp i 2-1. Erik Botheim la på til 3-1 i overtiden.

– Vi er solide i dag og vinner fortjent. Det var drøying av tid i verdensklasse fra Viking, sa Pellegrino etter seieren.

– En veldig artig kamp. Det viser stor moral i gruppa at vi ligger under til pause og kommer ut og snur det. Veldig gledelig, sa Patrick Berg til Discovery etter seieren.

Han pådro seg et gult kort og må dermed stå over neste kamp mot Vålerenga.

God start

Etter en drøy halvtime var Viking nære å doble ledelsen. Berisha dukket opp på bakerste stolpe men klarte ikke å få ballen på mål. Etter det handlet som nevnt det meste om Glimt.

– Jeg skal ikke si så mye om lagets prestasjon for jeg synes ikke min var god nok i dag heller, sa Joe Bell etter tapet.

Viking var gode i 1.-omgang og hadde styringen etter 1-0-scoringen. Bodø/Glimt så stresset ut hele omgangen og klarte ikke å skape de aller største sjansene.

Tabelltopp

Glimt fant imidlertid tilbake til sin vanlige, gode form i løpet av kampen og kom ut i 2.-omgang med ny energi og endte til slutt opp med alle poengene.

– Vi kommer tidlig under og de legger seg ned i en defensiv formasjon. Vi ble enige i pausen om at vi skulle bygge opp energien som skulle til. Jeg føler at det er en mentalt imponerende kamp, sa Kjetil Knutsen.

Seieren betyr at Glimt på ny går opp på 38 poeng og serieledelse. Molde og Vålerenga spilte uavgjort og de gule fra nord leder nå Eliteserien med ett poeng ned til Molde på 2.-plass. Viking på sin side har sju poeng opp til nordlendingene på topp.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 19

Viking – Bodø/Glimt 1-3 (1-0)

SR-Bank Arena, 6789 tilskuere.

Mål: 1-0 Veton Berisha (6), 1-1 Brede Moe (67), 1-2 Amahl Pellegrino (76), 1-3 Erik Botheim (90).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Patrick Berg, Alfons Sampsted, Amahl Pellegrino, Fredrik Bjørkan, Ola Solbakken, Bodø/Glimt.

Lagene :

Viking (4-1-2-2-1): Patrik Gunnarsson – Sebastian Sebulonsen (Sondre Bjørshol fra 85.), Gianni Stensness (Samúel Fridjónsson fra 85.), Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Joe Bell – Harald Tangen, Kristoffer Løkberg (David Brekalo fra 66.) – Kevin Kabran (Mai Traore fra 85.), Zlatko Tripic (Yann-Erik de Lanlay fra 66.) – Veton Berisha.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet (Morten Konradsen fra 56.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Ola Solbakken, Erik Botheim, Amahl Pellegrino (Gilbert Koomson fra 86.).

Eliteserien menn søndag, 19. runde:

Mjøndalen – Sandefjord 1-1, Sarpsborg – Rosenborg 1-3, Viking – Bodø/Glimt 1-3, Vålerenga – Molde 1-1.

Senere kampstart: Tromsø – Brann 1-1.

Spilt lørdag: Kristiansund – Haugesund 3-2 , Odd – Lillestrøm 2-3 .