Slo tilbake med 7-0-seier – Lewandowski nærmer seg Müller-rekord

Leroy Sane åpnet ballet etter 17 minutter, mens Joshua Kimmich satte sin første av to scoringer ti minutter senere. Et mål fra Serge Gnabry og et selvmål av Bochums Vasilios Lampropoulos ga Bayern 4-0 til pause.

Kvarteret etter hvilen satte Robert Lewandowski sin eneste scoring for kampen. Med det har han scoret i de 15 siste bundesligakampene han har startet. Han er dermed kun én kamp til med scoring bak Gerd Müllers rekord fra 1969 og 1970. Den tyske storscoreren, som døde tidligere i år, scoret i 16 kamper på rad i den tyske toppdivisjonen.

Kimmich satte sin andre tre minutter etter, mens Eric Maxim Choupo-Moting sørget for 7-0-seier med sitt mål drøyt ti minutter før slutt.

Bayern München leder med sine 13 poeng Bundesliga før Wolfsburg spiller sin 5.-rundekamp mot Eintracht Frankfurt søndag. Wolfsburg har vunnet alle sine fire kamper og står med 12 poeng.

