USAs landslagskvinner: – Lønnstilbud er et PR-stunt

Onsdag uttalte USAs fotballforbund (USSF) at det i framtiden skal være like lønnsvilkår for begge seniorlandslagene. Kvinnenes nåværende arbeidsavtale går ut ved utgangen av 2021, mens herrene har arbeidet etter en avtale som egentlig gikk ut i 2018, ifølge Reuters.

«USSFs PR-stunt og forhandlinger gjennom mediene tar oss ikke noe nærmere en rettferdig avtale», skriver spillerorganisasjonen på Twitter.

«Vi vil derimot forhandle i god tro for å oppnå lik lønn og de tryggeste arbeidsforholdene. Forslaget som USSF nylig fremmet for oss, innfrir ikke», legger USWNTPA til.

De kvinnelige landslagsspillerne saksøkte i mars 2019 USSF med påstand om at de ikke fikk rettferdige lønnsbetingelser sammenlignet med landslaget for menn, men lønnskravet på 66 millioner dollar ble i mai avvist av en føderal dommer.

Kvinnene er regjerende verdensmester og tok bronse i OL i Tokyo, mens mennene ikke greide å kvalifisere seg til VM i 2018.