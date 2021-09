Solskjær: – Forventer mer av oss selv

Tirsdag gikk United på et sjokktap 1-2 borte mot sveitsiske Young Boys i mesterligaåpningen. Cristiano Ronaldo ga storklubben en tidlig ledelse, men et rødt kort før pause gjorde kvelden vrien for Solskjær og spillerne hans.

– Vi vet at forventningene er høye, og vi forventer mer av oss selv. Prestasjonen var ikke oppe på vår standard, sa Solskjær to dager senere.

United slapp inn to mål i 2. omgang. Det siste kom fem minutter på overtid etter en tabbepasning fra innbytter Jesse Lingard. Mediedommen i etterkant var brutal.

Den har særlig vært knallhard over Solskjærs kampledelse. 20 minutter før slutt tok han av både Ronaldo og Bruno Fernandes. Offensivt skapte United ingenting etter hvilen.

– Vi kom til kampen med gode intensjoner, og byttene ble gjort med gode intensjoner. Dekningen blir svart-hvitt. Utfallet avgjør alltid overskriftene vi får se i etterkant. Veldig sjelden er en kamp fantastisk eller svært dårlig, sa Solskjær på torsdagens pressekonferanse.

Smellen i Sveits legger press på Manchester United foran høstens resterende gruppespill. I fjor greide ikke Solskjær å lede laget videre til utslagsrundene i Champions League. Det vil være ille om han mislykkes igjen.

I hjemlig serie ser det bedre ut for Manchester United. Der har rødtrøyene ti poeng på fire kamper og topper tabellen på målforskjell. Søndag går turen til London for å møte West Ham og tidligere United-manager David Moyes.

Der satser United på å forlenge Premier League-rekorden over antall strake bortekamper uten tap. Laget er ubeseiret på sine 28 siste serieoppgjør utenfor Old Trafford.

[ Gigatabbe på overtid sørget for United-tap i mesterligaåpningen – Solskjær får skylden ]