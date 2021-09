Storseirer for alle topplagene – innbytter Castro med hattrick

HamKams 3-0-seier over Bryne gjør at hamarsingene fortsatt topper tabellen, fire poeng foran Jerv. Grimstad-laget, som er soleklart best på Sørlandet med Start i motsatt ende av tabellen, slo Åsane 3-1 på hjemmebane.

For AaFK ble det overkjøring mot Grorud. De oransjekledde ledet hele 4-0 før Grorud fikk sitt første mål. Innbytter Niklas Castro scoret hattrick i 2. omgang i kampen som endte 6-2 til Aalesund. Laget er to poeng bak Jerv igjen.

Et av høydepunktene var det likevel en Grorud-spiller som sto for. 19 år gamle Bjørn Martin Kristensen vant ballen på egen halvdel og avanserte forbi flere AaFK-spillere helt inn i 16-meteren hvor til slutt keeper gjensto. Da slo Kristensen til med en såledragning og kunne til slutt spasere ballen i mål og notere seg for sin første 1.-divisjonsscoring.

Wichne-suser

For Kjetil Rekdals HamKam var kampen avgjort etter 35 minutter. Thelonius Bair, Jonas Enkerud og Aleksander Melgalvis sørget for at det endte 3-0.

Jervs 3-1-seier mot Åsane vil kanskje spesielt bli husket for en suser av høyreback Torje Wichne. 24-åringen dro med seg ballen inn i banen og måket den i motsatt kryss i striregnet i Grimstad.

Ranheim, som sto med to strake seirer, kom ned på jorden mot Sandnes Ulf, som ledet 4-1 allerede etter 37 minutter på vei mot 5-4-seier. De blåkledde gjorde det spennende på tampen. Erik Tønne reduserte til 4-5 i det 90. minuttet, og gjestene presset på for å få et poeng, men Sandnes Ulf dro med seg tre viktige poeng i bunnstriden.

FFK-tap

Fredrikstad, som sto med kun ett tap på de ti siste kampene, avga viktige poeng i 1-2-tapet mot KFUM Oslo. For FFK er det nå fem poeng opp til direkte opprykksplass.

Robin Rasch satte ballen i mål etter 25 minutter etter en corner. Mads Nielsen utlignet fire minutter før pause etter et godt slått frispark av Adnan Hadzic. KFUM-spiss David Tavakoli ble matchvinner med 20 minutter igjen da han klinket til fra spiss vinkel, og ballen suste i mål via tverrliggeren.

KFUM har med det 27 poeng og er på en imponerende 6.-plass og foreløpig kvalifisert til opprykksspill ved sesongslutt.

De øvrige kampene endte slik: Sogndal – Raufoss 2-1, Stjørdals-Blink – Strømmen 1-1.

