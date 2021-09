Grealish glitret i Citys målfest – Nkunku scoret hattrick: – En stor kveld

City-nykommeren Grealish både scoret og hadde målgivende pasning. Ifølge statistikktjenesten Opta er han første engelskmann til å klare det i debuten siden Wayne Rooney gjorde det samme mot Fenerbahçe i 2004.

– Jeg elsket det. Jeg har ventet en stund på å oppleve dette. De siste ukene har det kriblet, og det ble en stor kveld, sa Grealish til BT Sport.

– Det viktigste var tre poeng, men jeg er fornøyd med mål og assist.

Christopher Nkunku klinket til for bortelaget og scoret hattrick. Franskmannen sto med én scoring på 18 kamper i mesterligaen før onsdagens kamp. Hver gang han scoret, slo Pep Guardiolas mannskap tilbake umiddelbart. Til sist ble det den mest målrike mesterligakampen i Guardiolas trenerkarriere, av 137.

Nathan Aké, et selvmål av Nordi Mukiele, et straffespark fra Riyad Mahrez, en suser fra João Cancelo og en enkel scoring av Gabriel Jesus ble også levert i tillegg til målet til Grealish.

Tidligere City-spiller Angeliño ble utvist elleve minutter før slutt.

PSGs uavgjort mot Brugge sender Manchester City i føringen i mesterligaens gruppe A.

– Resultatet i Brugge viser at alt kan skje i mesterligaen. Det er en fantastisk turnering, sa Grealish.

[ Lukaku avgjorde for Chelsea – Malmö overkjørt av Juventus ]

Selvmål

Aké sørget for jubel allerede etter kvarteret spilt. Midtstopperen var høyest i feltet og knuste to Leipzig-spillere i duell før han headet ballen via keeper og tverrliggeren og i mål.

Et innlegg fra Kevin De Bruyne ble forsøkt headet tilbake til egen keeper, men midtstopper Mukiele headet ballen forbi egen keeper, og City var oppe i 2-0.

Mukiele fikk rettet opp sin feil da han headet ballen presist på hodet til Nkunku, som satte inn reduseringen like før pause. Vertene trodde det var det før pause, men etter en VAR-gjennomgang ble det blåst straffespark etter at ballen var borti armen til Lukas Klostermann. Deretter var Mahrez sikker fra elleve meter.

Andre omgang var bare fem minutter gammel da Nkunku igjen gjorde mål med hodet. På bakken satt fortsatt De Bruyne, som hadde snublet i dommeren under oppbyggingen av angrepet.

Grealish gjorde det meste selv da han fikk sitt første Champions League-mål. Fra sin venstrekant vandret han innover og bøyde ballen i høyre hjørne. Igjen var ledelsen på to mål for City etter 56 minutter.

[ Kapteinens praktscoring ga Liverpool-seier mot Milan ]

Svarte igjen

Nkunku fullførte sitt hattrick og la på nytt press på City da han ble spilt fri i 16-meteren. Fra spiss vinkel banket han inn sitt tredje mål for kvelden og skapte ny spenning, men som tidligere varte ikke det lenge. Cancelo vartet opp med et nydelig skudd fra 20 meter bare et drøyt minutt etter.

Angeliño ble utvist etter sitt andre gule kort for en takling på Cancelo. Han ble solgt fra nettopp City i sommer.

Innbytter Jesus ville være med på moroa og satte inn 6-3 fem minutter før full tid.

[ Bellingham-show da Haaland startet ny toppscorerjakt i mesterligaen ]