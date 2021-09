Thorsbys lag plukket poeng mot Serie A-mesteren

Dermed gikk Inter på sitt første poengtap i den nye Serie A-sesongen. De regjerende mesterne levde småfarlig et par ganger etter hvilen.

Sampdoria utlignet to ganger i søndagens tidligkamp. 2-2 kom da en umarkert Tommaso Augello skjøt på volley i det 47. minutt.

Thorsby fikk kampens første store sjanse etter fire minutters spill, men nordmannens hodestøt gikk over tverrliggeren. Et kvarter senere traff derimot Federico Dimarco perfekt på et Inter-frispark og sendte ballen opp i høyre kryss.

Sampdoria slo tilbake med sesongens første mål i det 33. minutt. Maya Yoshidas skudd gikk via beinet til Edin Dzeko og fintet ut bortelagets keeper Samir Handanovic.

En volleyscoring fra Lautaro Martínez gjorde at Inter gikk i garderoben med ledelse. Den kom få minutter før dommeren blåste av for pause.

Thorsby spilte som vanlig hele kampen på Sampdorias midtbane og fikk et gult kort, mens Kristoffer Askildsen slapp til som innbytter de siste 20 minuttene.

Sampdoria står med to poeng etter tre kamper. Uavgjortresultatet tok Inter opp i sju poeng.

[ Morten Thorsby nær overgang til topplaget Atalanta ]