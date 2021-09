Thorisdottir scoret sitt første for Manchester United - Reiten med assist for Chelsea

Thorisdottir ble byttet inn for midtbanespiller Millie Turner etter bare 15 minutter. Etter 47 minutter ordnet hun 2-0 til gjestene.

Ella Toone sørget for 1-0 til United. Leicesters Abbie McManus reduserte til 1-2, men Martha Thomas sørget for at seieren ble komfortabel til slutt. Manchester United har full pott på de to første kampene denne sesongen.

Vilde Bøe Risa ble værende på benken hele kampen for Manchester United.

I kampen mellom Reading og Arsenal spilte Frida Maanum hele kampen for Arsenal da de vant 4-0. Amalie Eikeland spilte hele kampen for Reading.

[ Ronaldo knallet til med måldobbel i United-comebacket ]

Assist fra Guro Reiten i Chelsea-seier

Guro Reiten bidro med en målgivende pasning i Chelseas 4-0-seier over Everton søndag. Kampen ble en opptur etter tapet for Arsenal i serieåpningen.

Chelsea har store ambisjoner etter å ha spilt seg til Champions League-finalen mot Barcelona i mai, men tapte 2-3 for byrival Arsenal i serieåpningen. Søndag kom laget tilbake på rett spor med storseier over Everton.

Guro Reiten spilte 86 minutter og var delaktig på godt og vondt. Reiten fikk en målgivende og var tredje sist på ett mål, men hadde også kampens største bomskudd da hun feide ballen langt over og til side for mål like etter pausen.

Kameraene fanget da Reiten som tydelig lo av sitt eget forsøk.

Fran Kirby hadde gitt Chelsea ledelsen i første omgang, før Samantha Kerr scoret to ganger i den andre. Det første var av den enkle sorten, da Everton-stopper Megan Finnigan mistet hodet og spilte ballen til Kerr på 16-meteren. Hun kunne uten problemer sette ballen i et tomt bur.

Kerrs 3-0-scoring kom etter et hardt og godt innlegg fra Reiten på venstrekanten etter 74 minutter. Det var også oppskriften som førte til at Bethany England kunne pirke inn 4-0 fem minutter senere. Reiten slo inn fra venstre, og England kunne sette returen i mål.

[ Chelsea holdt unna for Villa-kjør – Lukaku dunket inn to scoringer ]