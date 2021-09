Ferguson bidro i Ronaldo-kuppet: – Jeg snakket med Glazers, og så var det gjort

Signeringen av Ronaldo har skapt fotballfeber i Manchester, iallfall i den røde delen av byen. Ole Gunnar Solskjær kan ha skutt gullfuglen på overgangsmarkedet i sommer.

Ferguson gir selv et sjeldent intervju i forbindelse med stjernecomebacket, skriver TV 2 dagen etter at Ronaldo viste seg fram med to mål i redebuten.

– Jeg er som alle andre henrykt. Det var store forventninger, og alle våknet opp glade. Da snakker jeg nok for alle supporterne. Det var en stor dag for Manchester United, sier Ferguson.

– En rekke personer bidro for å hente Cristiano tilbake. Jeg bidro fordi jeg visste at Cristiano virkelig ønsket å komme hit, og det var viktig. Alt løste seg på en veldig god måte, sier trenerlegenden.

Han forteller at han tok en telefon til Uniteds eiere i Glazer-familien.

– Jeg snakket med Glazers, og så var det gjort. Jeg tror Ronaldo vil ha stor innflytelse spesielt på de yngre spillerne i klubben, sier Ferguson.

