Ødegaard vil kjempe om titler med Arsenal

Nordmannen er en av London-klubbens største signeringer i sommer, da han kom fra Real Madrid.

Arsenal sliter og ifølge britiske medier er fansen i ferd med å vende seg mot manager Mikel Arteta. Ødegaard sier imidlertid til Sky News at klubben har store ambisjoner.

– Det er å få klubben oppover på tabellen, til toppen i serien og kjempe om trofeer, sier Ødegaard.

– For denne sesongen vil det være viktig for oss å komme tilbake til europeisk fotball. Så kan vi forhåpentlig vinne trofeer, Champions League og serien, innen et par år. Jeg tror alle føler det. Denne klubben må være i toppen og spille europeisk fotball. Det er vi alle enig om. Det er sånn det skal være, sier nordmannen.

Arsenal er helt sist i Premier League med null poeng på tre kamper. Lørdag venter kamp mot Norwich.

