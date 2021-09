Haaland med to mål og målgivende i dramatisk snuoperasjon

Avgjørelsen falt fra straffemerket med underkant av et kvarter igjen. Haaland gikk for kraft og sendte ballen utakbart forbi keeper. Tidligere i oppgjøret hadde jærbuen utlignet til 1-1 med et hodestøt, og han noterte også en assist.

Haaland er nå opp i 65 mål på 64 Dortmund-kamper. Lørdagens dobbel kom etter en landslagspause der han noterte fem nettkjenninger for Norge på tre kamper.

18-årige Florian Wirtz tåtuppet Leverkusen i føringen etter ni minutter. Vertene var stadig giftige på kontringer og plaget Dortmund stort den første halvtimen. Likevel kom utligningen da Haaland steg til værs i det 37. minutt. Han styrte pent videre Thomas Meuniers innlegg i nettmaskene.

[ Spørsmålet er ikke ja eller nei til Brauts muligheter til å bli norsk toppscorer, men når ]

Kunst

Rett før pause ble Dortmund igjen tatt på en kontring. Patrik Schick prikkskjøt inn 2-1 i lengste hjørne, men Leverkusen klarte ikke å holde lenge på ledelsen. Kun fire minutter etter sidebyttet fikset Julian Brandt 2-2 etter litt fotballmagi. Tyskerens førsteberøring på Haalands pasning var vel så vakker som kanonskuddet som ga utligning.

Seks minutter senere kunne Moussa Diaby på en returball klinke inn Leverkusens tredje scoring for dagen, men heller ikke denne gangen skulle de holde stand.

Raphaël Guerreiro bøyde først et frispark inn til 3-3, og noen minutter etterpå avgjorde Haaland på en sikker straffe.

[ Braut brøt stillheten på Ullevaal, og da er Norge med igjen ]

Annullert

Borussia Dortmund fikk muligheten fra krittmerket etter at Odilon Kossounou var borti nesen til Marco Reus med hånden. Etter en videosjekk ble det vurdert som et straffbart slag.

VAR ble for øvrig også brukt da Dortmund fikk en scoring annullert før pause. Jude Bellingham trodde han hadde stupheadet til 2-2 på en ball fra Haaland, men på videobildene kunne man se en Leverkusen-spiller bli felt i det oppbyggende spillet.

Etter fire runder står Dortmund med ni poeng, mens Leverkusen har sju. I neste runde tar Haalands lag imot Union Berlin. Den kampen spilles søndag 19. september.

[ Tøft kampprogram for Haaland: – Får næring etter hvert eneste mål ]